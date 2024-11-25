Гвардиола не изменит свой подход после пяти поражений подряд

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не изменит свой тренерский подход после пяти поражений подряд.

К домашнему матчу Лиги Чемпионов против "Фейеноорда" во вторник "Сити" подходит с серией из пяти поражений подряд во всех турнирах.



Такой серии прежде еще не случалось в тренерской карьере Гвардиолы, однако Хосеп намерен остаться верным себе.



"Почему я должен измениться? Если бы мне нужно было измениться в мой первый сезон, тогда, возможно, мы бы не выиграли семь титулов Премьер-Лиги за восемь лет. Это невозможно, я не собираюсь меняться".



"Благодаря успехам, которых мы добились, мы обладаем большой верой в процесс и в фундаментальные вещи, которые нам нужно делать".



"Нам нужно верить в то, что травмированные игроки вернутся в свою лучшую форму, а игроки, которые сыграли много минут из-за травм других, смогут отдохнуть, и один хороший результат сможет изменить наш настрой".



"Это пройдет. Ничего не вечно", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.