"Ливерпуль" не обращался к "Айнтрахту" насчет Мармуша

Спортивный директор немецкого "Айнтрахта" Тиммо Хардунг заявил, что "Ливерпуль" не обращался к его клубу насчет нападающего Омара Мармуша.

Согласно слухам, именно 25-летнего Мармуша "Ливерпуль" рассматривает на роль преемника для Мохамеда Салаха, чей контракт истекает в конце сезона.



Мармуш великолепно проводит этот сезон, забив 14 голов и отдав 10 результативных передач в 17 матчах за "Айнтрахт", однако "Ливерпуль" пока не обращался к коллегам из Бундеслиги. В любом случае, Омар не покинет Франкфурт в январе.



"Нет, у нас не было контакта с "Ливерпулем" насчет Мармуша. Ни переговоров, ни контактов. Я знаю людей оттуда, но в данном случае ничего нет — никакого контакта с каким-либо клубом насчет игрока".



"Мы не хотим расставаться с ним, мы не хотим продавать его, особенно в январе. На трансферном рынке нет места допущениям, но у нас нет причины продавать его зимой".



"Ясно, что игрок вроде Омара имеет свою стоимость на трансферном рынке. В данный момент мы не собираемся продавать его. Мы очень рады обладать им в нашем клубе".



"Он все еще развивается, и мы хотим быть частью этого и достичь хороших вещей вместе, а затем посмотрим. Кто знает? Может быть, он останется в команде".



"Определенно есть возможность, что он останется в команде следующим летом, мы не отпустим его просто так. Он обладает отличным характером, он превосходный футболист, и нет причин отпускать такого игрока. Для нас лучше, когда он здесь и стремится к чему-то большому".



"Я не знаю, какой в итоге может быть рыночная стоимость Омара Мармуша. Думаю, это зависит от времени и от того, случится ли это вообще. Это сложно предсказать, и нас это не волнует, если честно. Мы разберемся с этой ситуацией, если она возникнет", — цитирует Хардунга Liverpool Echo.