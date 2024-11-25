"Ньюкасл" следит за Семеньо

"Ньюкасл" рассматривает нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо в качестве своей трансферной цели на январь.

"Ньюкасл" уже некоторое время ищет игрока на правый край атаки, и своей яркой игрой в этом сезоне Семеньо привлек внимание "сорок", сообщает Sky Sports.



Способный сыграть по всему фронту атаки Семеньо забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 12 матчах этого сезона Премьер-Лиги. Помимо "Ньюкасла", за 24-летним ганцем также следят некоторые другие клубы, включая "Ливерпуль".



Правда, чтобы приобрести Семеньо в январе, "Ньюкаслу" нужно не только опередить конкурентов, но и сперва продать кого-нибудь из имеющихся игроков.