Де Брюйне: "Это может быть мой последний год в "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне сообщил, что в данный момент не ведет переговоры о новом контракте.

Действующий контракт Де Брюйне по-прежнему истекает в конце этого сезона, и Кевин лишь недавно вернулся в строй после травмы, еще не успев набрать прежнюю форму.



33-летний бельгиец не был готов заниматься своим будущим в процессе восстановления и пока не знает, когда будут возобновлены его переговоры с "Сити".



"Если честно, я не знаю. На старте сезона я знал, что на определенном этапе будут переговоры, а затем случилась та травма против "Брентфорда". Предполагалось, что я пропущу пару дней, но это вылилось в восемь-девять недель. Все остальное я отложил сторону".



"Я не переживаю чересчур. Я в порядке. Я счастлив. Я просто хочу снова играть в хороший футбол, а что касается будущего, то посмотрим".



"Я просто не знаю, чтобы дать вам реальные ответы. Если переговоров не будет, этот год станет моим последним в клубе, но я не знаю".



"У меня был разговор прошлым летом, но затем я получил травму и был в неподходящем состоянии духа, чтобы продолжать диалог. Мне нужно вернуться на поле и снова стать собой. Я не суечусь, не переживаю, у меня нет дискомфорта", — цитирует Де Брюйне Sky Sports.