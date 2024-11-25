"Ливерпуль" ведет переговоры с агентом Салаха
Несмотря на отсутствие у Мохамеда Салаха предложения о новом контракте, "Ливерпуль" ведет переговоры с окружением своего нападающего.
После добытой благодаря дубля Салаха победы 2:3 над "Саутгемптоном" Мохамед посетовал, что "Ливерпуль" до сих пор не предложил ему продлить свой истекающий в конце сезона контракт.
32-летний египтянин логичным образом сделал вывод, что в данный момент он ближе к уходу из "Ливерпуля" свободным агентом, чем к заключению новой сделки.
Однако talkSPORT утверждает, что "Ливерпуль" вовсе не пустил эту ситуацию на самотек и находится в процессе переговоров с агентом Салаха. Клуб предпочитает, чтобы этот процесс оставался конфиденциальным.
При этом боссы "Ливерпуля" по-прежнему оптимистично настроены насчет продления сотрудничества со своим бомбардиром.
25.11.2024 16:00
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Нужно ему дать контракт на 2+1. До 35 он вполне себе еще может поиграть на высоком уровне, а дальше можно спокойно отпускать доигрывать в Саудию.
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