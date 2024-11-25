"Ливерпуль" ведет переговоры с агентом Салаха

Мохамед Салах Несмотря на отсутствие у Мохамеда Салаха предложения о новом контракте, "Ливерпуль" ведет переговоры с окружением своего нападающего.

После добытой благодаря дубля Салаха победы 2:3 над "Саутгемптоном" Мохамед посетовал, что "Ливерпуль" до сих пор не предложил ему продлить свой истекающий в конце сезона контракт.

32-летний египтянин логичным образом сделал вывод, что в данный момент он ближе к уходу из "Ливерпуля" свободным агентом, чем к заключению новой сделки.

Однако talkSPORT утверждает, что "Ливерпуль" вовсе не пустил эту ситуацию на самотек и находится в процессе переговоров с агентом Салаха. Клуб предпочитает, чтобы этот процесс оставался конфиденциальным.

При этом боссы "Ливерпуля" по-прежнему оптимистично настроены насчет продления сотрудничества со своим бомбардиром.


Метки контракты, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2024 16:00

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  1. tigerpool 25.11.2024 16:22 # tigerpool
    Нужно ему дать контракт на 2+1. До 35 он вполне себе еще может поиграть на высоком уровне, а дальше можно спокойно отпускать доигрывать в Саудию.

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