"Ливерпуль" ведет переговоры с агентом Салаха

Несмотря на отсутствие у Мохамеда Салаха предложения о новом контракте, "Ливерпуль" ведет переговоры с окружением своего нападающего.

После добытой благодаря дубля Салаха победы 2:3 над "Саутгемптоном" Мохамед посетовал, что "Ливерпуль" до сих пор не предложил ему продлить свой истекающий в конце сезона контракт.



32-летний египтянин логичным образом сделал вывод, что в данный момент он ближе к уходу из "Ливерпуля" свободным агентом, чем к заключению новой сделки.



Однако talkSPORT утверждает, что "Ливерпуль" вовсе не пустил эту ситуацию на самотек и находится в процессе переговоров с агентом Салаха. Клуб предпочитает, чтобы этот процесс оставался конфиденциальным.



При этом боссы "Ливерпуля" по-прежнему оптимистично настроены насчет продления сотрудничества со своим бомбардиром.