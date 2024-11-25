Кин считает, что МЮ не попасть в топ-5 с имеющимися игроками

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что в данный момент "красные дьяволы" недостаточно хороши для попадания топ-5 Премьер-Лиги.

Свою карьеру в качестве главного тренера "Юнайтед" Рубен Аморим начал с ничьей 1:1 против "Ипсвича", причем новичок Премьер-Лиги на равных играл с "дьяволами".



Кин чувствует, что Амориму придется проделать большую работу и поменять много игроков, чтобы поднять "Юнайтед" ближе к вершине таблицы.



"В данный момент времени "Манчестер Юнайтед", учитывая свои проблемы, является середняком Премьер-Лиги. Столь многие команды превосходят их. Этой команде "Юнайтед" предстоит проделать большой путь".



"Тренеру предстоит проделать огромную работу, огромную работу. Мы продолжаем говорить это, но будем надеяться, они справятся. У них все еще прежние игроки. Прежние проблемы. В последнюю пару лет мы много говорили о том, что леопарды не меняют свои повадки".



"Им не хватает голов, не хватает мастерства. Мы смотрим на "Ипсвич", который не побеждал дома весь сезон, и их команда выглядит лучше. Если какой-либо команде и суждено было победить, то это "Ипсвич".



"Верю ли я, что эти игроки обладают мастерством, чтобы вернуть "Юнайтед" в топ-4 или топ-5? Абсолютно нет. Этому нет свидетельств. Как только начинаются матчи, начинается прежняя история", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.