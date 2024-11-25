Салах: "Я больше ухожу, чем остаюсь"

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сделал сенсационное заявление насчет своего будущего, поведав, что в данный момент он ближе к уходу из клуба, чем к подписанию нового контракта.

Накануне Салах отметился дублем в победном для "Ливерпуля" матче против "Саутгемптона" (2:3), сделав 2024/25 восьмым подряд сезоном, в котором он забивает 10+ голов в Премьер-Лиге.

Контракт Салаха по-прежнему истекает в конце этого сезона, и пока "Ливерпуль" даже не предлагал Мохамеду остаться, что наводит 32-летнего египтянина на определенные мысли.

"Ну, у нас почти декабрь, и я пока не получал никаких предложений остаться в клубе. Наверное, я больше ухожу, чем остаюсь".

"Как вы знаете, я провел в клубе много лет. Другого такого клуба нет. Но в конце концов это не в моих руках. Как я уже сказал, на дворе декабрь, а я пока ничего не получал насчет своего будущего".

"Конечно, я расстроен. Я люблю фанатов. Фанаты любят меня. В конце концов это не в руках фанатов. Давайте подождем и посмотрим", — цитирует Салаха The Guardian.


Метки контракты, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2024 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1668

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. narcot 25.11.2024 14:17 # narcot
    девственник, чё у тя с ебалой?))))


    С 2022 года в России наблюдается значительное увеличение числа увольнений на крупных и средних предприятиях. В третьем квартале 2022 года эти предприятия покинули 3,241 млн человек, что стало абсолютным квартальным рекордом за весь доступный период статистики с 2013 года. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество уволенных сотрудников увеличилось на 8,2%, или на 245,9 тыс. человек.
    ФИНЭКСПЕРТИЗА

    Основными причинами такого роста увольнений стали:

    Экономические санкции: введение санкций против России привело к уходу из страны ряда крупных международных компаний, что повлекло за собой сокращение персонала и закрытие бизнеса.
    РБК

    Частичная мобилизация: объявленная в сентябре 2022 года частичная мобилизация усложнила ситуацию на рынке труда, так как компании лишились части призванных сотрудников, по требованию закона сохраняя за ними рабочие места.

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  2. mufc1994 25.11.2024 13:59 # mufc1994
    НАТА в шоке, что весь Евросоюз делает оружия за год столько, сколько одна Россия за 3 месяца)) но либерда думает, что Россию можно как то победить)) Кстати, кому орешков?

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  3. gameboy 25.11.2024 13:57 # gameboy
    Я думал качели начнутся после нового года у залупулей, а тут уже начинается пхахаха

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  4. scholes18 25.11.2024 13:54 # scholes18
    такой игрок должен быть обладателем хотя бы одного Золотого Мяча.

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  5. sellman 25.11.2024 13:36 # sellman
    Братики, салют!

    Не понимаю, как местное говн0 может сравнивать ИМПЕРАТОРОВ и Чепухапуль?

    У одного клуба на эмблеме Львы, у портового сброда — петух.

    Царя зверей сравнивать с вонючей птицей — вверх идиотизма, согласны?

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  6. ivan-tns 25.11.2024 13:33 # ivan-tns
    Египетская сила поедет за баблом! А ливер прагматично смотрит на его возраст (32) и понимает, что 1 летний контракт он не примет, а 2+1 - это им не выгодно! Добро пожаловать в КСА))

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  7. alexomck 25.11.2024 13:32 # alexomck
    Салах
    Слот
    Сталин
    Россия

    (ответить)

  8. bembo 25.11.2024 13:23 # bembo
    а че тут у нас по подзалуплу??
    а ....нету денег платить зар плату этой чурочке? какая незадача...нищий клубишко найдет очередную замену отсосолаху в италии и привезет какого-то нового кьезу.
    УНВА

    (ответить)

  9. bemba 25.11.2024 13:22 # bemba
    легендарнейший скетч
    с годами все актуальнее
    согласны, ребятулечки?

    https://youtu.be/26YMgmpCd04?si=3veMbTF-mgJU5tB_

    (ответить)

  10. bembo 25.11.2024 13:14 # bembo
    https://www.youtube.com/watch?v=P1_iZakrPOE

    по мнению фатимули это не лучшая связка дует в истории эйпиэль

    мдааааааа

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  11. imf-tau 25.11.2024 13:11 # imf-tau
    Срочно нужен орешник, когда доставят? Терпилойды, ау.

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  12. bemba 25.11.2024 13:05 # bemba
    Фараон уйдет красиво, выиграв для нас требл на прощание

    Россия
    Путин
    Ливерпуль

    2025 станет квинтэссенцией нашего доминирования. Быть добру!

    (ответить)

  13. narcot 25.11.2024 13:03 # narcot
    дрочбекулу, пикабу, кекстеру, битале и гею никите бибой по лбу))

    https://t.me/fighter_bomber/18903

    Ну и ночью ожидаемо хохлы ударили ракетами ATACMS по аэродрому в Курской области.
    8 ракет.
    По 7 отработали.

    Куда били и каких целей хотели достичь не особо понятно, ибо авиации там давно нет, а аэродром поломать такими ударами невозможно.

    Upd. Отработали не всегда равно сбили. Это значит ПВО противодействовали своими ракетами такому количеству целей.

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  14. bembo 25.11.2024 13:01 # bembo
    Эй, далбаеб, всем похуй на тебя и на твой жалкий нищий клубишко

    Я бы щас лучше вью аморима зачитал, чем вот это все...

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