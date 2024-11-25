Салах: "Я больше ухожу, чем остаюсь"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сделал сенсационное заявление насчет своего будущего, поведав, что в данный момент он ближе к уходу из клуба, чем к подписанию нового контракта.
Накануне Салах отметился дублем в победном для "Ливерпуля" матче против "Саутгемптона" (2:3), сделав 2024/25 восьмым подряд сезоном, в котором он забивает 10+ голов в Премьер-Лиге.
Контракт Салаха по-прежнему истекает в конце этого сезона, и пока "Ливерпуль" даже не предлагал Мохамеду остаться, что наводит 32-летнего египтянина на определенные мысли.
"Ну, у нас почти декабрь, и я пока не получал никаких предложений остаться в клубе. Наверное, я больше ухожу, чем остаюсь".
"Как вы знаете, я провел в клубе много лет. Другого такого клуба нет. Но в конце концов это не в моих руках. Как я уже сказал, на дворе декабрь, а я пока ничего не получал насчет своего будущего".
"Конечно, я расстроен. Я люблю фанатов. Фанаты любят меня. В конце концов это не в руках фанатов. Давайте подождем и посмотрим", — цитирует Салаха The Guardian.
25.11.2024 13:00
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Последние комментарии:
девственник, чё у тя с ебалой?))))
С 2022 года в России наблюдается значительное увеличение числа увольнений на крупных и средних предприятиях. В третьем квартале 2022 года эти предприятия покинули 3,241 млн человек, что стало абсолютным квартальным рекордом за весь доступный период статистики с 2013 года. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество уволенных сотрудников увеличилось на 8,2%, или на 245,9 тыс. человек.
ФИНЭКСПЕРТИЗА
Основными причинами такого роста увольнений стали:
Экономические санкции: введение санкций против России привело к уходу из страны ряда крупных международных компаний, что повлекло за собой сокращение персонала и закрытие бизнеса.
РБК
Частичная мобилизация: объявленная в сентябре 2022 года частичная мобилизация усложнила ситуацию на рынке труда, так как компании лишились части призванных сотрудников, по требованию закона сохраняя за ними рабочие места.
(ответить)
НАТА в шоке, что весь Евросоюз делает оружия за год столько, сколько одна Россия за 3 месяца)) но либерда думает, что Россию можно как то победить)) Кстати, кому орешков?
(ответить)
Я думал качели начнутся после нового года у залупулей, а тут уже начинается пхахаха
(ответить)
такой игрок должен быть обладателем хотя бы одного Золотого Мяча.
(ответить)
Братики, салют!
Не понимаю, как местное говн0 может сравнивать ИМПЕРАТОРОВ и Чепухапуль?
У одного клуба на эмблеме Львы, у портового сброда — петух.
Царя зверей сравнивать с вонючей птицей — вверх идиотизма, согласны?
(ответить)
Египетская сила поедет за баблом! А ливер прагматично смотрит на его возраст (32) и понимает, что 1 летний контракт он не примет, а 2+1 - это им не выгодно! Добро пожаловать в КСА))
(ответить)
Салах
Слот
Сталин
Россия
(ответить)
а че тут у нас по подзалуплу??
а ....нету денег платить зар плату этой чурочке? какая незадача...нищий клубишко найдет очередную замену отсосолаху в италии и привезет какого-то нового кьезу.
УНВА
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легендарнейший скетч
с годами все актуальнее
согласны, ребятулечки?
https://youtu.be/26YMgmpCd04?si=3veMbTF-mgJU5tB_
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=P1_iZakrPOE
по мнению фатимули это не лучшая связка дует в истории эйпиэль
мдааааааа
(ответить)
Срочно нужен орешник, когда доставят? Терпилойды, ау.
(ответить)
Фараон уйдет красиво, выиграв для нас требл на прощание
Россия
Путин
Ливерпуль
2025 станет квинтэссенцией нашего доминирования. Быть добру!
(ответить)
дрочбекулу, пикабу, кекстеру, битале и гею никите бибой по лбу))
https://t.me/fighter_bomber/18903
Ну и ночью ожидаемо хохлы ударили ракетами ATACMS по аэродрому в Курской области.
8 ракет.
По 7 отработали.
Куда били и каких целей хотели достичь не особо понятно, ибо авиации там давно нет, а аэродром поломать такими ударами невозможно.
Upd. Отработали не всегда равно сбили. Это значит ПВО противодействовали своими ракетами такому количеству целей.
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Эй, далбаеб, всем похуй на тебя и на твой жалкий нищий клубишко
Я бы щас лучше вью аморима зачитал, чем вот это все...
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