Салах: "Я больше ухожу, чем остаюсь"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сделал сенсационное заявление насчет своего будущего, поведав, что в данный момент он ближе к уходу из клуба, чем к подписанию нового контракта.

Накануне Салах отметился дублем в победном для "Ливерпуля" матче против "Саутгемптона" (2:3), сделав 2024/25 восьмым подряд сезоном, в котором он забивает 10+ голов в Премьер-Лиге.



Контракт Салаха по-прежнему истекает в конце этого сезона, и пока "Ливерпуль" даже не предлагал Мохамеду остаться, что наводит 32-летнего египтянина на определенные мысли.



"Ну, у нас почти декабрь, и я пока не получал никаких предложений остаться в клубе. Наверное, я больше ухожу, чем остаюсь".



"Как вы знаете, я провел в клубе много лет. Другого такого клуба нет. Но в конце концов это не в моих руках. Как я уже сказал, на дворе декабрь, а я пока ничего не получал насчет своего будущего".



"Конечно, я расстроен. Я люблю фанатов. Фанаты любят меня. В конце концов это не в руках фанатов. Давайте подождем и посмотрим", — цитирует Салаха The Guardian.