Гвардиола намекнул, что "Сити" будет покупать в январе

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намекнул, что может выйти на трансферный рынок в январе.

"Сити" проиграл все пять последних матчей, включая домашнее поражение 0:4 от "Тоттенхэма" в минувшую субботу.



Стабилизировать ситуацию с помощью имеющихся игроков у Гвардиолы пока не выходит, поэтому "горожане" могут задуматься о покупках в зимнее окно.



"Мы не ожидали, что проиграем так много важных матчей, но это случилось, и нам нужно найти решение".



"Когда мы начали проигрывать, я сразу сказал людям: "Я должен найти решение". Мой долг, моя ответственность в том, чтобы найти способ быть стабильнее, быть лучше и выигрывать матчи", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.