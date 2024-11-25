"Лестер" хочет купить Фергюсона в январе
"Лестер" хочет приобрести нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона в зимнее трансферное окно.
Фергюсон стремительно ворвался на сцену, дебютировав в Премьер-Лиге в феврале 2022. Вскоре появились слухи, что "Брайтон" оценивает Эванса в 100 миллионов фунтов, а среди претендентов на юниора назывались "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
Однако с прошлого сезона 20-летний ирландец переживает затяжной спад, в этой кампании и вовсе отличившись лишь раз в семи матчах Премьер-Лиги.
"Брайтон" открыт к идее отправить Фергюсона в аренду, но для "Лестера" этот вариант не актуален, потому что "лисы" уже арендуют Факундо Буонанотте у "чаек".
Поэтому, как сообщает The Sun, "Лестер" рассматривает возможность покупки Фергюсона, надеясь с помощью Эвана спастись от вылета из Премьер-Лиги.
25.11.2024 11:00
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Последние комментарии:
А самому брайтону Эван типа не нужен
Плюс Брайтон выглядит перспективнее Лестера
Новость чисто для объема информации
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