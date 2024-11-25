"Лестер" хочет купить Фергюсона в январе

Эван Фергюсон "Лестер" хочет приобрести нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона в зимнее трансферное окно.

Фергюсон стремительно ворвался на сцену, дебютировав в Премьер-Лиге в феврале 2022. Вскоре появились слухи, что "Брайтон" оценивает Эванса в 100 миллионов фунтов, а среди претендентов на юниора назывались "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Однако с прошлого сезона 20-летний ирландец переживает затяжной спад, в этой кампании и вовсе отличившись лишь раз в семи матчах Премьер-Лиги.

"Брайтон" открыт к идее отправить Фергюсона в аренду, но для "Лестера" этот вариант не актуален, потому что "лисы" уже арендуют Факундо Буонанотте у "чаек".

Поэтому, как сообщает The Sun, "Лестер" рассматривает возможность покупки Фергюсона, надеясь с помощью Эвана спастись от вылета из Премьер-Лиги.


Метки Брайтон, Лестер, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2024 11:00

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  1. closer 25.11.2024 11:14 # closer
    А самому брайтону Эван типа не нужен
    Плюс Брайтон выглядит перспективнее Лестера
    Новость чисто для объема информации

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