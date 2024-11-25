Бент предостерег "Арсенал" от приглашения Гюлера

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент предостерег "Арсенал" от приглашения атакующего полузащитника "Реала" Арды Гюлера.

На прошлой неделе издание Sport сообщило, что "Арсенал" может арендовать Гюлера на вторую половину сезону.



Однако Бент не думает, что 19-летний турок из Мадрид лучше, чем игроки, которыми уже обладает "Арсенал".



"Он не подходит для этой команды. Думаю, он очень хороший игрок, я видел его на Евро, он очень талантлив. Но променять одну лавку на другую?"



"Он не получает возможностей в "Реале". Если он перейдет в "Арсенал", то все равно будет позади конкурентов, на фланге или в роли 10-го номера. Я не представляю себе этот переход. Хороший игрок, но не для "Арсенала", нет", — сообщил Бент talkSPORT.