Бент предостерег "Арсенал" от приглашения Гюлера
Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент предостерег "Арсенал" от приглашения атакующего полузащитника "Реала" Арды Гюлера.
На прошлой неделе издание Sport сообщило, что "Арсенал" может арендовать Гюлера на вторую половину сезону.
Однако Бент не думает, что 19-летний турок из Мадрид лучше, чем игроки, которыми уже обладает "Арсенал".
"Он не подходит для этой команды. Думаю, он очень хороший игрок, я видел его на Евро, он очень талантлив. Но променять одну лавку на другую?"
"Он не получает возможностей в "Реале". Если он перейдет в "Арсенал", то все равно будет позади конкурентов, на фланге или в роли 10-го номера. Я не представляю себе этот переход. Хороший игрок, но не для "Арсенала", нет", — сообщил Бент talkSPORT.
25.11.2024 10:00
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Если уж воспитаник Реала без игровой практики Эдегор стал звездой Арсенала, то этот лавочник первой команды Реала станет Суперзвездой Арсенала
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Игрок интересный, но проиграет конкуренцию Эдэгору, Мартинелли и Сака. А для игры 9кой ему не хватает роста и физики. Ему надо бы поиграть в условной Астон Вилле, чтобы потом совершить качественный скачок...
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Будет Озил 2
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С лавки на лавку, да. Ему нужен клуб проще, где будет постоянная практика.
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Любой игрок Реала, даже самый глубокий лавочник лучше любого игрока никчёмного гейклуба аснл.
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Я его бы вообще выкупил в Арсенал
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