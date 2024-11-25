Гвардиола — о кризисе "Сити": "Это должно было случиться"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что всегда ожидал кризиса, который однажды накроет его команду.

Завоевав 18 трофеев в свои первые восемь лет в "Сити", сейчас Гвардиола проигрывает уже пять матчей подряд.



И дело не только в травме Родри — слишком много игроков "Сити" находятся в неважной форме. Но такого рода ситуация не застала Гвардиолу врасплох.



"Это не так, что подобное творится с нами годами, но прежде я говорил, что рано или поздно это должно случиться. Мне известно, что мы побеждали или побеждали, но равно или поздно у тебя возникает такая ситуация по многим причинам, маленьким причинам".



"Нет какой-то одной причины. Это маленькие вещи, которые идут не так с начала сезона и становятся хуже. Теперь нам приходится иметь с этим дело. В этой ситуации нужно продолжать двигаться вперед. Мы преодолевали это в прошлом. То было не так плохо, в плане результатов, но мы преодолевали ситуацию и двигались дальше", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.