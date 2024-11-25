Уолкер: "Сити" преодолеет этот кризис"

Капитан "Манчестер Сити" Кайл Уолкер уверен, что его команда способна преодолеть кризис, в котором она оказалась.

В минувшую субботу "Сити" был у себя дома бит "Тоттенхэмом" со счетом 0:4, оформив свое пятое подряд поражение с учетом всех соревнований.



Такого с "Сити" не случалось с 2006 года, однако Уолкер ожидает, что уже против "Фейеноорда" во вторник "горожане" начнут исправляться.



"У нас плохой отрезок, но мы преодолеем это. У нас есть характер и более чем достаточно мастерства, чтобы сделать это. Мы не сдадимся. Все мы добились столь многого с этим клубом".



"Это новый сезон, и нам нужно снова пойти и сражаться за победу в Премьер-Лиге".



"У нас будет матч во вторник. Нам просто нужно одержать одну победу, и тогда, надеюсь, наша сила к нам вернется".



"Думаю ли я, что мы утратили уверенность? Нет. Думаю, было бы глупо предполагать это. Нам просто нужно начать снова побеждать", — цитирует Уолкера The Independent.