Аморим признал, что пока игроки МЮ не прониклись его тактикой

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признал, что игроки его команды пока "боятся" и "сбиты с толку" из-за своей новой тактики.

На свой дебютный матч в "Юнайтед" Аморим избрал схему 3-4-3, однако "красные дьяволы" лишь добыли ничью 1:1 против "Ипсвича", играя с новичком Премьер-Лиги на равных.



У Аморима нет сомнений насчет этой схемы, но Рубен чувствует, что пока игроки не всегда понимают, что им нужно делать.



"Если вы видели первый тайм, то могли видеть, что они (игроки) немного боятся. Сложно заранее сказать, какой будет реакция игроков, когда у вас не было тренировок. Мы тренировались только два дня вместе, поэтому они были слегка сбиты с толку".



"Опасения вызывает принятие решений. На данном уровне это невозможно натренировать. Некоторые вещи мы делаем не в правильный момент времени, и этим нужно заняться".



"3-4-3 опасений не вызывает. Понимание игры — вот что нам нужно улучшить".



"Это тяжелая лига. Ты понимаешь это с первого момента. Можно было почувствовать, что мои игроки слишком много думали во время матча. Не только при игре с мячом, но и о том, где им нужно располагаться. А это сложно. Мы работаем с командой только два дня, так что это действительно тяжело", — цитирует Аморима Daily Mail.