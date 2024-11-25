Поттер — цель номер один "Лестера"

"Лестер" определил бывшего главного тренера "Челси" Грэма Поттера своей целью номер один на замену уволенному Стиву Куперу.

Накануне, на следующий день после домашнего поражения 1:2 от "Челси", "Лестер" объявил о расставании с Купером, который продержался в клубе лишь 12 матчей Премьер-Лиги.



Болельщики "Лестера" с самого начала настороженно отнеслись к Куперу из-за связей того с "Ноттингем Форест", а команда так и не смогла воплотить тактические идеи Стива.



Теперь спасать "Лестер" от возвращения в Чемпионшип предстоит кому-то другому, и The Independent может подтвердить, что "лисы" сделали Поттера своим наиболее предпочтительным кандидатом.



"Лестер" хотел назначить Поттера еще минувшим летом, однако переговоры складывались непросто, потому что Грэм надеялся получить приглашение из более серьезного клуба. В итоге "лисы" тогда позвали Купера на место ушедшего в "Челси" Энцо Марески.



Помимо Поттера, у "Лестера" также есть шорт-лист альтернативных вариантов, и в этот список входит Рууд Ван Нистелрой, едва отработавший четыре матча временным тренером "Манчестер Юнайтед".