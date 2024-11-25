Аморим не удивлен тем, как МЮ сыграл против "Ипсвича"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его не удивила невыразительная игра команды против "Ипсвича" (1:1).

В дебютном для Аморима матче "Юнайтед" открыл счет уже на второй минуте усилиями Маркуса Рэшфорда. Придерживаясь своей новой схемы 3-4-3, "красные дьяволы" не смогли забрать мяч под свой контроль.



Впоследствии "Ипсвич" сравнял счет и играл с "Юнайтед" на равных, однако Аморим понимает, что ему нужно больше времени.



"Сейчас сложно что-либо ожидать. Это практически не сюрприз, но ты должен был увидеть это в матче. Поэтому я слегка суетился, потому что ты не можешь понять, что случится в матче. Я прочувствовал это".



"Сегодня я понял, что они (игроки) старались, они действительно старались. Они придерживались своих позиций, они получали информацию и старались использовать ее в матче. Это очень важно".



"Даже в сложные моменты, я чувствовал, что мы делаем вещи, о которых мы их просили".



"Знаю, это вызывает разочарование у фанатов, но в данный момент мы меняем так много, а матчи идут один за другим. Мы будем страдать еще долгий период времени, и мы будем стараться выигрывать матчи. Это займет меня, но я знаю, что мы должны выигрывать матчи".



"Мы могли и проиграть, если бы не Онана. Нам нужно понимать это и быть прагматичными, ведь эти парни имели два дня тренировок, чтобы изменить столь многое", — цитирует Аморима The Independent.