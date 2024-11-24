Рой Кин упрекнул МЮ за оборонительную игру против "Ипсвича"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин упрекнул "красных дьяволов" за чересчур осторожную игру против "Ипсвича" (1:1).
Открыв счет в дебютном матче Рубена Аморима уже на второй минуте, дальше "Юнайтед" не осмелился взять игру под свой контроль.
"Ипсвич" играл с "Юнайтед" на равных и под занавес первого тайма сравнял счет, что Кину кажется справедливым.
Рой шутит, что после быстрого гола Рэшфорда новому главному тренеру "Юнайтед" следовало изменить выбранную схему 3-4-2-1 на нечто более понятное игрокам.
"Юнайтед" отлично начал. Полагаю, тренер не мог поверить в это".
"Юнайтед" отлично начал, а затем стал отсиживаться в обороне. Я подумал: "Чего вы ждете?"
"Идите вперед на "Ипсвич". Но они отсиживались в обороне, что придало большое воодушевление сопернику, который определенно заслужил ответный гол".
"Я бы перешел на 4-4-2 с большим нападающим впереди", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
24.11.2024 23:00
Просмотров: 663
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: