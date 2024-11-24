Рой Кин упрекнул МЮ за оборонительную игру против "Ипсвича"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин упрекнул "красных дьяволов" за чересчур осторожную игру против "Ипсвича" (1:1).

Открыв счет в дебютном матче Рубена Аморима уже на второй минуте, дальше "Юнайтед" не осмелился взять игру под свой контроль.



"Ипсвич" играл с "Юнайтед" на равных и под занавес первого тайма сравнял счет, что Кину кажется справедливым.



Рой шутит, что после быстрого гола Рэшфорда новому главному тренеру "Юнайтед" следовало изменить выбранную схему 3-4-2-1 на нечто более понятное игрокам.



"Юнайтед" отлично начал. Полагаю, тренер не мог поверить в это".



"Юнайтед" отлично начал, а затем стал отсиживаться в обороне. Я подумал: "Чего вы ждете?"



"Идите вперед на "Ипсвич". Но они отсиживались в обороне, что придало большое воодушевление сопернику, который определенно заслужил ответный гол".



"Я бы перешел на 4-4-2 с большим нападающим впереди", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.