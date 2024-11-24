Слот "не увлекается" мыслями о титуле, несмотря на отрыв в восемь очков
Наставник "Ливерпуля" Арне Слот заверил, что его команда не увлекается мыслями о титуле Премьер-Лиги, уйдя в отрыв на восемь очков.
Фиаско "Манчестер Сити" против "Тоттенхэма" в субботу дало "Ливерпулю" возможность укрепить свое лидерство в Премьер-Лиге, и "красные" этим воспользовались, одержав победу 2:3 над "Саутгемптоном" в воскресенье.
Однако Слот пока не готов открывать шампанское. Для Арне этот отрыв ничего не значит, особенно с учетом истории прошлого сезона.
"В прошлом сезоне этот момент, когда "Арсенал" лидировал с восемью очками, был даже позже, но "Манчестер Сити" отыграл это отставание".
"Вы знаете, что "Арсенал", "Челси", "Сити" и все остальные команду могут выиграть много матчей подряд. Приятно находиться в этом положении, но мы определенно не увлекаемся", — цитирует Слота Sky Sports.
24.11.2024 22:00
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