"Юнайтед" не справился с "Ипсвичем" в дебютном матче Аморима
Рубен Аморим дебютировал в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед" с ничейного результата в гостях у новичка Премьер-Лиги "Ипсвича" — 1:1.
В стартовом составе "трактористов" произошло лишь одно изменение по сравнению с матчем против "Тоттенхэма". Это Уэс Бернс появился вместо травмированного Бена Джонсона.
Рубен Аморим внес в стартовый состав "красных дьяволов" три изменения по сравнению с победой над "Лестером", оказав доверие Джонни Эвансу, Кристиану Эриксену и Алехандро Гарначо, которые вышли вместо Лисандро Мартинеса, Мануэля Угарте и Расмуса Хейлунда.
Гостевой команде удалось обрадовать Аморима уже на второй минуте. Амад Диалло промчался по правому флангу и подал к ближней штанге, где Маркус Рэшфорд в касание переправил мяч в ворота — 0:1.
Хозяева впервые огрызнулись на 11-й минуте, когда Сэмми Смодич пробил в касание с дистанции, однако Андре Онана вытащил мяч из нижнего угла ворот.
"Ипсвич" не позволил своему сопернику завладеть инициативой и постепенно становился все настойчивее, находясь в поисках ответного гола.
На 40-й минуте Онана совершил просто невероятный сейв, рукой отразив удар Лиама Делапа с убойного положения.
И все-таки "трактористы" добились своего на 43-й минуте. Омари Хатчинсон нанес удар с дистанции, а мяч срикошетил от головы Нуссаира Мазрауи и занырнул под перекладину — 1:1.
Второй тайм тоже мог начаться с быстрого гола "Юнайтед", но Ариянет Мурич отразил удар Гарначо с острого угла, а защитник уже вынес мяч подальше.
Вскоре своим очередным спасением отметился Онана, отразив удар пяткой Делапа.
А вот далее игра уже не изобиловала моментами. Пыл "трактористов" чуть поугас, а у "красных дьяволов" просто не получалось. В итоге матч закончился вничью.
"Юнайтед" начал матч крайне обнадеживающим образом, открыв счет уже на второй минуте, но по-настоящему переиграть своего соперника не смог. "Ипсвич" прибавил и сравнял счет, играя практически на равных.
"Ипсвич" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
24.11.2024 21:30
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Последние комментарии:
канэшно в борьбе с заднеприводным злом нужно поддержать аморяна
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Ебло, готовь шкуру, я завтра отдыхаю.
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Все происходит..
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Специально подгадали первый матч Аморима под тиму из зоны вылета. На, посмотри, какие у нас в лиге команды на дне таблицы обитают)
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Помнится квадратный гомункул открыл е6ло на прошлой ветке и пизданул, что в Смоленской области люди сидят без света... Естественно без источника...
Тем временем в усраине:
В Кривом Роге из-за мобилизации некому включать отопление в домах, сообщило местное предприятие "Криворожтеплоцентраль".
https://t.me/The_Wrong_Side/19873
Е6ало до огляду!
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352 рот ебал, бруно вообще потерялся, а так выводы делать рано какие то , едем дальше.
Источник: http://fapl.ru/posts/111407/?c=1#c7990014
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Фа Ти ма
Фатима
Фааааатииииииммммммммаааааааааааааааа!
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Верните Ван Нистелроя
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И снится нам не кофе в Барселоне, не опера Парижа, не Милан... А снится нам майдан, майдан свидооомый!
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тен хаг сидит ща такой в амстере делает затяжечку и люто орет с этой куйни)))))
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Мой геймчейнджер желто-синий и с трезубом на крыле
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Мне диспетчер говорит: "Тарань!"
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Нагибаюсь над прицелом но не сбить мне эти цели
Барен мне дал ракет в полет
Вижу в небе белую черту
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Катапульта - вот спасенье и на стропах натяженье
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Только приземлился в тот же миг
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Я упал под лавку и затих
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На допросе четко я спросил
Отвечал мне длинноносый что командовал допросом:
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"Курва мать кацапа бачу ну ка е6ну на удачу"
Польский "Патриот" подбил меня
Где то там вдали родной мой Львов
Но хохлы посадят меня в ров
ППО литак взорвали ты виновен мне сказали
Мне теперь свободы не видать
Лохлы, что там по Ф-16?) Геймчейнджнули?)
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суки, верните рууда))
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352 рот ебал, бруно вообще потерялся, а так выводы делать рано какие то , едем дальше.
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амад хорош
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Самый лучший из армян - это рубик аморян! Такое чувство, что болельщики мю еще скучать будут по 10хагу)
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шлююшааааааааааааааааа
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