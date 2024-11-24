"Юнайтед" не справился с "Ипсвичем" в дебютном матче Аморима

Рубен Аморим дебютировал в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед" с ничейного результата в гостях у новичка Премьер-Лиги "Ипсвича" — 1:1.

В стартовом составе "трактористов" произошло лишь одно изменение по сравнению с матчем против "Тоттенхэма". Это Уэс Бернс появился вместо травмированного Бена Джонсона.



Рубен Аморим внес в стартовый состав "красных дьяволов" три изменения по сравнению с победой над "Лестером", оказав доверие Джонни Эвансу, Кристиану Эриксену и Алехандро Гарначо, которые вышли вместо Лисандро Мартинеса, Мануэля Угарте и Расмуса Хейлунда.



Гостевой команде удалось обрадовать Аморима уже на второй минуте. Амад Диалло промчался по правому флангу и подал к ближней штанге, где Маркус Рэшфорд в касание переправил мяч в ворота — 0:1.



Хозяева впервые огрызнулись на 11-й минуте, когда Сэмми Смодич пробил в касание с дистанции, однако Андре Онана вытащил мяч из нижнего угла ворот.



"Ипсвич" не позволил своему сопернику завладеть инициативой и постепенно становился все настойчивее, находясь в поисках ответного гола.



На 40-й минуте Онана совершил просто невероятный сейв, рукой отразив удар Лиама Делапа с убойного положения.



И все-таки "трактористы" добились своего на 43-й минуте. Омари Хатчинсон нанес удар с дистанции, а мяч срикошетил от головы Нуссаира Мазрауи и занырнул под перекладину — 1:1.



Второй тайм тоже мог начаться с быстрого гола "Юнайтед", но Ариянет Мурич отразил удар Гарначо с острого угла, а защитник уже вынес мяч подальше.



Вскоре своим очередным спасением отметился Онана, отразив удар пяткой Делапа.



А вот далее игра уже не изобиловала моментами. Пыл "трактористов" чуть поугас, а у "красных дьяволов" просто не получалось. В итоге матч закончился вничью.



"Юнайтед" начал матч крайне обнадеживающим образом, открыв счет уже на второй минуте, но по-настоящему переиграть своего соперника не смог. "Ипсвич" прибавил и сравнял счет, играя практически на равных.



"Ипсвич" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче