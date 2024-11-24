"Юнайтед" не справился с "Ипсвичем" в дебютном матче Аморима

Рубен Аморим Рубен Аморим дебютировал в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед" с ничейного результата в гостях у новичка Премьер-Лиги "Ипсвича" — 1:1.

В стартовом составе "трактористов" произошло лишь одно изменение по сравнению с матчем против "Тоттенхэма". Это Уэс Бернс появился вместо травмированного Бена Джонсона.

Рубен Аморим внес в стартовый состав "красных дьяволов" три изменения по сравнению с победой над "Лестером", оказав доверие Джонни Эвансу, Кристиану Эриксену и Алехандро Гарначо, которые вышли вместо Лисандро Мартинеса, Мануэля Угарте и Расмуса Хейлунда.

Гостевой команде удалось обрадовать Аморима уже на второй минуте. Амад Диалло промчался по правому флангу и подал к ближней штанге, где Маркус Рэшфорд в касание переправил мяч в ворота — 0:1.

Хозяева впервые огрызнулись на 11-й минуте, когда Сэмми Смодич пробил в касание с дистанции, однако Андре Онана вытащил мяч из нижнего угла ворот.

"Ипсвич" не позволил своему сопернику завладеть инициативой и постепенно становился все настойчивее, находясь в поисках ответного гола.

На 40-й минуте Онана совершил просто невероятный сейв, рукой отразив удар Лиама Делапа с убойного положения.

И все-таки "трактористы" добились своего на 43-й минуте. Омари Хатчинсон нанес удар с дистанции, а мяч срикошетил от головы Нуссаира Мазрауи и занырнул под перекладину — 1:1.

Второй тайм тоже мог начаться с быстрого гола "Юнайтед", но Ариянет Мурич отразил удар Гарначо с острого угла, а защитник уже вынес мяч подальше.

Вскоре своим очередным спасением отметился Онана, отразив удар пяткой Делапа.

А вот далее игра уже не изобиловала моментами. Пыл "трактористов" чуть поугас, а у "красных дьяволов" просто не получалось. В итоге матч закончился вничью.

"Юнайтед" начал матч крайне обнадеживающим образом, открыв счет уже на второй минуте, но по-настоящему переиграть своего соперника не смог. "Ипсвич" прибавил и сравнял счет, играя практически на равных.

"Ипсвич" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Ипсвич, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2024 21:30

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Последние комментарии:




  1. bembo 24.11.2024 22:29 # bembo
    канэшно в борьбе с заднеприводным злом нужно поддержать аморяна

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  2. dexter 24.11.2024 22:28 # dexter
    Ебло, готовь шкуру, я завтра отдыхаю.

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  3. lfc-krr 24.11.2024 22:25 # lfc-krr
    Все происходит..

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  4. redwhitegun 24.11.2024 22:21 # redwhitegun
    Специально подгадали первый матч Аморима под тиму из зоны вылета. На, посмотри, какие у нас в лиге команды на дне таблицы обитают)

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  5. dexter 24.11.2024 22:19 # dexter
    Помнится квадратный гомункул открыл е6ло на прошлой ветке и пизданул, что в Смоленской области люди сидят без света... Естественно без источника...


    Тем временем в усраине:


    В Кривом Роге из-за мобилизации некому включать отопление в домах, сообщило местное предприятие "Криворожтеплоцентраль".


    https://t.me/The_Wrong_Side/19873


    Е6ало до огляду!

    (ответить)

  6. bembo 24.11.2024 22:12 # bembo
    352 рот ебал, бруно вообще потерялся, а так выводы делать рано какие то , едем дальше.

    Источник: http://fapl.ru/posts/111407/?c=1#c7990014

    (ответить)

  7. electric 24.11.2024 22:07 # electric
    Фа Ти ма
    Фатима
    Фааааатииииииммммммммаааааааааааааааа!

    (ответить)

  8. kellborn 24.11.2024 22:02 # kellborn
    Верните Ван Нистелроя

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  9. dexter 24.11.2024 22:02 # dexter
    И снится нам не кофе в Барселоне, не опера Парижа, не Милан... А снится нам майдан, майдан свидооомый!

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  10. bembo 24.11.2024 21:55 # bembo
    тен хаг сидит ща такой в амстере делает затяжечку и люто орет с этой куйни)))))

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  11. lfc-krr 24.11.2024 21:51 # lfc-krr
    @Кин16, как дела?

    (ответить)

  12. haaland-moiyobir 24.11.2024 21:50 # haaland-moiyobir
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  13. sobchak-ynwa 24.11.2024 21:44 # sobchak-ynwa
    Куда дрочидла делась? Жид за интернет не захотел платить?

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  14. brown-ale 24.11.2024 21:43 # brown-ale
    Даже не удивлен, что крыса Трешфорд забил.

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  15. dexter 24.11.2024 21:41 # dexter
    Я бегу по вызженной земле
    Чуб свой поправляя на ходу
    Мой геймчейнджер желто-синий и с трезубом на крыле
    С ревом набирает высоту
    Вижу в далеке летит "Герань"
    Мне диспетчер говорит: "Тарань!"
    Жаль, что ты её не видишь путь наш труден и далек
    Мой геймчейнджер мчится на восток
    Делаю я левый поворот
    Я - Тарас украинский пилот
    Нагибаюсь над прицелом но не сбить мне эти цели
    Барен мне дал ракет в полет
    Вижу в небе белую черту
    Мой геймчейнджер сбросил высоту
    Катапульта - вот спасенье и на стропах натяженье
    Сердце в пятки - в штопор я иду
    Только приземлился в тот же миг
    Из кустов раздался дикий крик
    Прибежавшие рагули меня в бусик запихнули
    Я упал под лавку и затих
    Вновь иду по проклятой земле
    Шаровары все мои в говне
    Сзади дулом автомата в спину тычут мне солдаты
    Жизнь моя висит на волоске

    Кто же этот гад что меня сбил
    На допросе четко я спросил
    Отвечал мне длинноносый что командовал допросом:

    "Никто тебя не сбивал, это невозможно, это баренский литак "геймчейнджер". Его невозможно сбить, он не сбивается и не ломается. Это просто ты неправильно им рулил, ты - зрадник и пидарас. Мы тебя за это повесим."

    Это вы ребята врете зря
    В шлемофоне четко слышал я
    "Курва мать кацапа бачу ну ка е6ну на удачу"
    Польский "Патриот" подбил меня
    Где то там вдали родной мой Львов
    Но хохлы посадят меня в ров
    ППО литак взорвали ты виновен мне сказали
    Мне теперь свободы не видать

    Лохлы, что там по Ф-16?) Геймчейнджнули?)

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  16. narcot 24.11.2024 21:40 # narcot
    суки, верните рууда))

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  17. quavo 24.11.2024 21:38 # quavo
    352 рот ебал, бруно вообще потерялся, а так выводы делать рано какие то , едем дальше.

    (ответить)

  18. bembo 24.11.2024 21:37 # bembo
    амад хорош

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  19. lebedev-rma 24.11.2024 21:36 # lebedev-rma
    Самый лучший из армян - это рубик аморян! Такое чувство, что болельщики мю еще скучать будут по 10хагу)

    (ответить)

  20. narcot 24.11.2024 21:35 # narcot
    шлююшааааааааааааааааа

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