Слот: "Ты можешь быть на седьмом небе от счастья после такой победы"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признал, что его команда может быть "на седьмом небе от счастья" после победы над аутсайдером Премьер-Лиги "Саутгемптоном".

В воскресенье "Ливерпуль" увез три очка от последней команды Премьер-Лиги (2:3), однако эта победа не далась "красным" легко.



Одно время "Ливерпуль" даже уступал в счете, поэтому Слот очень рад, что все закончилось для его команды благополучно.



"Можно ли сказать, что мы на седьмом небе от счастья? Это слегка преувеличение, но, конечно, мы по-настоящему счастливы. Особенно с учетом того, что спустя час мы проигрывали 2:1. Возможно, это не было отражением нашей игры в первый час, потому что, думаю, мы доминировали весь матч, что непросто".



"Возможно, вы думали, что мы играем против 20-й команды, и поэтому могли ожидать, что мы будем доминировать, но я видел много матчей "Саутгемптона", когда доминировали они".



"В конце концов, когда ты проигрываешь 2:1 спустя час и в итоге побеждаешь 2:3, ты можешь быть на седьмом небе от счастья", — цитирует Слота официальный веб-сайт "Ливерпуля".