"Лестер" уволил Стива Купера
"Лестер" объявил об увольнении своего главного тренера Стива Купера.
Купер только минувшим летом возглавил "Лестер", заняв место Энцо Марески, ушедшего в "Челси" после завоевания титула Чемпионшипа.
С тех пор "лисы" успели провести только 14 матчей при Купере, включая 12 в Премьер-Лиге.
Последней каплей для руководства клуба с "Кинг Пауэр" стало домашнее поражение 1:2 от "Челси" Марески в субботу.
44-летний валлиец оставляет "Лестер" на 16-м месте в Премьер-Лиге, в двух очках над зоной вылета.
В своем заявлении "лисы" также сообщают, что надеются определиться с заменой уволенному Куперу "как можно скорее".
24.11.2024 20:00
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так а что они хотят?)
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