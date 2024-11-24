"Лестер" уволил Стива Купера

"Лестер" объявил об увольнении своего главного тренера Стива Купера.

Купер только минувшим летом возглавил "Лестер", заняв место Энцо Марески, ушедшего в "Челси" после завоевания титула Чемпионшипа.



С тех пор "лисы" успели провести только 14 матчей при Купере, включая 12 в Премьер-Лиге.



Последней каплей для руководства клуба с "Кинг Пауэр" стало домашнее поражение 1:2 от "Челси" Марески в субботу.



44-летний валлиец оставляет "Лестер" на 16-м месте в Премьер-Лиге, в двух очках над зоной вылета.



В своем заявлении "лисы" также сообщают, что надеются определиться с заменой уволенному Куперу "как можно скорее".