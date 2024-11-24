"Ливерпуль" одержал тяжелую победу над последним "Саутгемптоном"

Мохамед Салах Дубль Мохамеда Салаха позволил "Ливерпулю" одержал тяжелую победу 2:3 в гостях у последней команды Премьер-Лиги "Саутгемптона".

По сравнению с поражением 2:0 от "Вулверхэмптона" в стартовом составе "волков" произошло пять изменений. Наставник Расселл Мартин поменял даже голкипера, выпустив Алекса Маккарти вместо сломавшего палец руки Аарона Рамсдейла.

С первых минут у "красных" появились Конор Брэдли, Доминик Собослаи и Коди Гакпо, заменив Трента Александер-Арнольда, Алексиса Макаллистера и Луиса Диаса.

Хозяева "Сент-Мэри" не испытывали робости в начале матча и даже первыми пробили в створ, но это продолжалось лишь короткое время. Вскоре гости забрал мяч под свой контроль и сами стали практиковаться в ударах, однако 34-летний Маккарти был безошибочен.

А вот на 30-й минуте Маккарти ошибся, бросив мяч в борьбу. Защитники "Саутгемптона" не смогли вынести снаряд, который лишь отскочил к границе штрафной под удар Собослаи — 0:1.

Открыв счет, "Ливерпуль" ослабил хватку — настолько, что на 40-й минуте нарвался на пенальти в свои ворота после фола Энди Робертсона на Тайлере Диблинге. Кувин Келлехер отразил 11-метровый Адама Армстронга, но тот сразу же сыграл на добивании — 1:1.

Во втором тайме игра у "красных" разладилась, они уже не имели явных моментов и противостояли поверившей в себя команде.

А на 56-й минуте "святые" и вовсе вышли вперед. Адам Армстронг неумного неловко принял мяч на подступах к штрафной, но затем сделал идеальную передачу в район 11-метровой отметки под удар Матеуша Фернандеша — 2:1.

"Ливерпуль" резко активизировался, и на 65-й минуте счет снова стал равным. Мохамед Салах ногой в касание переправил мяч в ворота мимо выдвинувшегося навстречу Маккарти после заброса верхом от Райана Гравенберха — 2:2.

Очко не устраивало гостей, поэтому они принялись искать победный гол. Хозяева же были согласны на ничью, поэтому полностью окопались в своей штрафной и принялись играть на отбой.

На 81-й минуте "Саутгемптон" все-таки дрогнул под давлением. Вышедший на замену Юкинари Сугавара нечаянно сыграл рукой в своей штрафной, и Салах четко исполнил пенальти — 2:3.

Остаток матча был отмечен лишь тем, что Салах едва не оформил хет-трик, пробив в основание штанги.

Возможно, многие ожидали другой игры от противостояния первой и последней команд Премьер-Лиги, однако "Саутгемптон" показал себя крайне неуступчивым соперником и вполне мог завершить этот матч с более приятным для себя результатом.

"Саутгемптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2024 19:00

Количество просмотров Просмотров: 2446

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. thegodfather 24.11.2024 20:14 # thegodfather
    Еще и онана в рот кинула фатимуле ахаха

    Сейв конечно рандом, он на мяч не смотрел, игрок попал в руку , но пох

    (ответить)

  2. felix-the-cat 24.11.2024 20:14 # felix-the-cat
    Аморям (((

    (ответить)

  3. hachidlo 24.11.2024 20:13 # hachidlo
    Фатимуля скоро всю влагу с организма потер

    Источник: http://fapl.ru/posts/111404/?c=1

    Ниче, шерстяные братюни по братски заправит её новой жидкостью и белком.

    (ответить)

  4. drogba11cool 24.11.2024 20:08 # drogba11cool
    Че то не нравится мне этот мю, тупые игроки, бедный Аморим

    (ответить)

  5. drogba11cool 24.11.2024 20:06 # drogba11cool
    Ну что хохлики, когда там уже атакмс и шадоу будете вглубь рашки запускать?

    (ответить)

  6. thegodfather 24.11.2024 20:06 # thegodfather
    Квк же хорош мю при аморимяне

    Фатимуля скоро всю влагу с организма потеряет

    (ответить)

  7. mrjingles 24.11.2024 19:59 # mrjingles
    Парни, включил матч Ипсвич - МанЮ, там оператор постоянно таджкиа какого-то у бровки показывает. Кто знает, что жто значит? Там бетон залить надо прям во время игры? Или трибуны сыпятся?

    (ответить)

  8. narcot 24.11.2024 19:53 # narcot
    долбоебы уже в трэша поверили, позабыв, что он и в сборной говно))

    (ответить)

  9. takernotagiver 24.11.2024 19:51 # takernotagiver
    — Технологии, которые сейчас использует "Южмаш", — советские? Или все-&#8203;таки западные?

    — С 2014–2015 годов был переходный период около года, были свернуты все программы совместного сотрудничества Роскосмоса и Государственного космического агентства (ГКА) Украины, потому что "Южмаш" и ПХЗ подчиняются напрямую ГКА. Все общие программы были свернуты. На тот момент мне и многим казалось, что судьба "Южмаша" предрешена. Завод закроется, заказов нет. Но вдруг неожиданно появились интересанты.

    Это прежде всего Northrop Grumman, в его же лице — Пентагон. Это про компанию Firefly Aerospace. Все понимают, что компания подставная, раз она куплена Northrop Grumman за $1. Ну, так не бывает, чтобы космические компании покупались за $1. Соответственно, когда в лице Firefly на "Южмаш" зашел Пентагон, то туда пришли те компетенции, то оборудование, которое нужно было, — то, чего недоставало "Южмашу" для производства.

    75% комплектации ракеты-&#8203;носителя "Зенит" приходилось на Россию: двигатель, корпус из алюминия, топливо, ракетные датчики, кабели, титан. По факту мы называли южмашевские ракеты российскими ракетами украинской сборки.

    А Пентагон дал "Южмашу" композиты — композитный корпус ракеты. Когда мы говорим о "Палянице", насколько мне известно, еще нет сбитых этих дронов, чтобы изучить, исходя из данных, которые утекают, можно сделать вывод, что корпус композитный. "Южмаш" делал ветряки — 60 м высотой, 48 м в диаметре круга, 24 м длиной лопасти, — они все из композитов, то есть все технологии, которые нужны для производства, того, чего недоставало, американцы все дали.

    Дальше — шаробаллоны, они выдерживают давление 180 атмосфер, при испытаниях оно доходит до 250–300 атмосфер. Британцы дали новую технологию — карбоновые нити, оплетка. Это такой аттракцион невиданной щедрости. Казалось бы — с чего вдруг? А вот в чем тут дело. В Британии нет МБР собственной разработки — американцы не дали британцам сделать эти ракеты. "Южмаш" как раз и помогает сделать ракету.

    Всем же очевидно, что те вложения, которые Пентагон делает в "Южмаш", они могли быть сделаны внутри Америки. Сколько бы сотрудников "Южмаша", КБ "Южное" были готовы переехать? Но американцы же этого не сделали. Они сохраняют специалистов, потому что "Южмаш" — это не цеха, не станки и не оборудование, это люди. В КБ "Южное" работают 4,5 тыс. математиков, айтишников, конструкторов, инженеров. Они все это время не сидели, работали и развивались.

    https://aftershock.news/?q=node/1446806&;full

    (ответить)

  10. narcot 24.11.2024 19:51 # narcot
    РУСНЯ УХАХХААХХАХАХАХА


    Появились спутниковые снимки завода «Южмаш» в Днепре, который 21 ноября Россия атаковала баллистической ракетой «Орешник». На фотографиях завод выглядит не поврежденным — несмотря на заявления пропагандистов (в частности, канала Mash) о том, что «Южмаш» в результате атаки был «полностью разрушен».

    (ответить)

  11. tigerpool 24.11.2024 19:46 # tigerpool
    Ох как же неповезло будущим соперникам великого Аморима. Хорошо что сыграли уже с ними в гостях.

    (ответить)

  12. nietzsche 24.11.2024 19:45 # nietzsche
    Вот и пришел момент когда пусиналу надо радоваться четвертому месте ибо немного времени и предет мю на ваше место ахахахах

    (ответить)

  13. thegodfather 24.11.2024 19:41 # thegodfather
    Стоило забить первый гол при амориме, как фатимуля потекла вахахха

    (ответить)

  14. drogba11cool 24.11.2024 19:34 # drogba11cool
    Крутой гол

    (ответить)

  15. thegodfather 24.11.2024 19:34 # thegodfather
    Как же амории о6оссыт ротету...

    (ответить)

  16. takernotagiver 24.11.2024 19:34 # takernotagiver
    Аура Аморима уже в действии

    (ответить)

  17. skychnie-oboi 24.11.2024 19:34 # skychnie-oboi
    Пцц - так Решфорд значит 1-я крыса которая сливала Тен ХАГа.))

    (ответить)

  18. quavo 24.11.2024 19:33 # quavo
    Пзаза, на напхуй. Атака гол

    (ответить)

  19. scauzer11 24.11.2024 19:28 # scauzer11
    теперь смотрим как Лезгин будет мю реанимировать

    (ответить)

  20. thegodfather 24.11.2024 19:27 # thegodfather
    Интрига. На сколько отдельных новостей миха расчленит послематчевое вью аморима?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: