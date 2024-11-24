"Ливерпуль" одержал тяжелую победу над последним "Саутгемптоном"
Дубль Мохамеда Салаха позволил "Ливерпулю" одержал тяжелую победу 2:3 в гостях у последней команды Премьер-Лиги "Саутгемптона".
По сравнению с поражением 2:0 от "Вулверхэмптона" в стартовом составе "волков" произошло пять изменений. Наставник Расселл Мартин поменял даже голкипера, выпустив Алекса Маккарти вместо сломавшего палец руки Аарона Рамсдейла.
С первых минут у "красных" появились Конор Брэдли, Доминик Собослаи и Коди Гакпо, заменив Трента Александер-Арнольда, Алексиса Макаллистера и Луиса Диаса.
Хозяева "Сент-Мэри" не испытывали робости в начале матча и даже первыми пробили в створ, но это продолжалось лишь короткое время. Вскоре гости забрал мяч под свой контроль и сами стали практиковаться в ударах, однако 34-летний Маккарти был безошибочен.
А вот на 30-й минуте Маккарти ошибся, бросив мяч в борьбу. Защитники "Саутгемптона" не смогли вынести снаряд, который лишь отскочил к границе штрафной под удар Собослаи — 0:1.
Открыв счет, "Ливерпуль" ослабил хватку — настолько, что на 40-й минуте нарвался на пенальти в свои ворота после фола Энди Робертсона на Тайлере Диблинге. Кувин Келлехер отразил 11-метровый Адама Армстронга, но тот сразу же сыграл на добивании — 1:1.
Во втором тайме игра у "красных" разладилась, они уже не имели явных моментов и противостояли поверившей в себя команде.
А на 56-й минуте "святые" и вовсе вышли вперед. Адам Армстронг неумного неловко принял мяч на подступах к штрафной, но затем сделал идеальную передачу в район 11-метровой отметки под удар Матеуша Фернандеша — 2:1.
"Ливерпуль" резко активизировался, и на 65-й минуте счет снова стал равным. Мохамед Салах ногой в касание переправил мяч в ворота мимо выдвинувшегося навстречу Маккарти после заброса верхом от Райана Гравенберха — 2:2.
Очко не устраивало гостей, поэтому они принялись искать победный гол. Хозяева же были согласны на ничью, поэтому полностью окопались в своей штрафной и принялись играть на отбой.
На 81-й минуте "Саутгемптон" все-таки дрогнул под давлением. Вышедший на замену Юкинари Сугавара нечаянно сыграл рукой в своей штрафной, и Салах четко исполнил пенальти — 2:3.
Остаток матча был отмечен лишь тем, что Салах едва не оформил хет-трик, пробив в основание штанги.
Возможно, многие ожидали другой игры от противостояния первой и последней команд Премьер-Лиги, однако "Саутгемптон" показал себя крайне неуступчивым соперником и вполне мог завершить этот матч с более приятным для себя результатом.
"Саутгемптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче
24.11.2024 19:00
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Последние комментарии:
Еще и онана в рот кинула фатимуле ахаха
Сейв конечно рандом, он на мяч не смотрел, игрок попал в руку , но пох
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Аморям (((
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Фатимуля скоро всю влагу с организма потер
Источник: http://fapl.ru/posts/111404/?c=1
Ниче, шерстяные братюни по братски заправит её новой жидкостью и белком.
(ответить)
Че то не нравится мне этот мю, тупые игроки, бедный Аморим
(ответить)
Ну что хохлики, когда там уже атакмс и шадоу будете вглубь рашки запускать?
(ответить)
Квк же хорош мю при аморимяне
Фатимуля скоро всю влагу с организма потеряет
(ответить)
Парни, включил матч Ипсвич - МанЮ, там оператор постоянно таджкиа какого-то у бровки показывает. Кто знает, что жто значит? Там бетон залить надо прям во время игры? Или трибуны сыпятся?
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долбоебы уже в трэша поверили, позабыв, что он и в сборной говно))
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— Технологии, которые сейчас использует "Южмаш", — советские? Или все-​таки западные?
— С 2014–2015 годов был переходный период около года, были свернуты все программы совместного сотрудничества Роскосмоса и Государственного космического агентства (ГКА) Украины, потому что "Южмаш" и ПХЗ подчиняются напрямую ГКА. Все общие программы были свернуты. На тот момент мне и многим казалось, что судьба "Южмаша" предрешена. Завод закроется, заказов нет. Но вдруг неожиданно появились интересанты.
Это прежде всего Northrop Grumman, в его же лице — Пентагон. Это про компанию Firefly Aerospace. Все понимают, что компания подставная, раз она куплена Northrop Grumman за $1. Ну, так не бывает, чтобы космические компании покупались за $1. Соответственно, когда в лице Firefly на "Южмаш" зашел Пентагон, то туда пришли те компетенции, то оборудование, которое нужно было, — то, чего недоставало "Южмашу" для производства.
75% комплектации ракеты-​носителя "Зенит" приходилось на Россию: двигатель, корпус из алюминия, топливо, ракетные датчики, кабели, титан. По факту мы называли южмашевские ракеты российскими ракетами украинской сборки.
А Пентагон дал "Южмашу" композиты — композитный корпус ракеты. Когда мы говорим о "Палянице", насколько мне известно, еще нет сбитых этих дронов, чтобы изучить, исходя из данных, которые утекают, можно сделать вывод, что корпус композитный. "Южмаш" делал ветряки — 60 м высотой, 48 м в диаметре круга, 24 м длиной лопасти, — они все из композитов, то есть все технологии, которые нужны для производства, того, чего недоставало, американцы все дали.
Дальше — шаробаллоны, они выдерживают давление 180 атмосфер, при испытаниях оно доходит до 250–300 атмосфер. Британцы дали новую технологию — карбоновые нити, оплетка. Это такой аттракцион невиданной щедрости. Казалось бы — с чего вдруг? А вот в чем тут дело. В Британии нет МБР собственной разработки — американцы не дали британцам сделать эти ракеты. "Южмаш" как раз и помогает сделать ракету.
Всем же очевидно, что те вложения, которые Пентагон делает в "Южмаш", они могли быть сделаны внутри Америки. Сколько бы сотрудников "Южмаша", КБ "Южное" были готовы переехать? Но американцы же этого не сделали. Они сохраняют специалистов, потому что "Южмаш" — это не цеха, не станки и не оборудование, это люди. В КБ "Южное" работают 4,5 тыс. математиков, айтишников, конструкторов, инженеров. Они все это время не сидели, работали и развивались.
https://aftershock.news/?q=node/1446806&;full
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РУСНЯ УХАХХААХХАХАХАХА
Появились спутниковые снимки завода «Южмаш» в Днепре, который 21 ноября Россия атаковала баллистической ракетой «Орешник». На фотографиях завод выглядит не поврежденным — несмотря на заявления пропагандистов (в частности, канала Mash) о том, что «Южмаш» в результате атаки был «полностью разрушен».
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Ох как же неповезло будущим соперникам великого Аморима. Хорошо что сыграли уже с ними в гостях.
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Вот и пришел момент когда пусиналу надо радоваться четвертому месте ибо немного времени и предет мю на ваше место ахахахах
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Стоило забить первый гол при амориме, как фатимуля потекла вахахха
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Крутой гол
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Как же амории о6оссыт ротету...
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Аура Аморима уже в действии
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Пцц - так Решфорд значит 1-я крыса которая сливала Тен ХАГа.))
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Пзаза, на напхуй. Атака гол
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теперь смотрим как Лезгин будет мю реанимировать
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Интрига. На сколько отдельных новостей миха расчленит послематчевое вью аморима?
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