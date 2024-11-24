"Ливерпуль" одержал тяжелую победу над последним "Саутгемптоном"

Дубль Мохамеда Салаха позволил "Ливерпулю" одержал тяжелую победу 2:3 в гостях у последней команды Премьер-Лиги "Саутгемптона".

По сравнению с поражением 2:0 от "Вулверхэмптона" в стартовом составе "волков" произошло пять изменений. Наставник Расселл Мартин поменял даже голкипера, выпустив Алекса Маккарти вместо сломавшего палец руки Аарона Рамсдейла.



С первых минут у "красных" появились Конор Брэдли, Доминик Собослаи и Коди Гакпо, заменив Трента Александер-Арнольда, Алексиса Макаллистера и Луиса Диаса.



Хозяева "Сент-Мэри" не испытывали робости в начале матча и даже первыми пробили в створ, но это продолжалось лишь короткое время. Вскоре гости забрал мяч под свой контроль и сами стали практиковаться в ударах, однако 34-летний Маккарти был безошибочен.



А вот на 30-й минуте Маккарти ошибся, бросив мяч в борьбу. Защитники "Саутгемптона" не смогли вынести снаряд, который лишь отскочил к границе штрафной под удар Собослаи — 0:1.



Открыв счет, "Ливерпуль" ослабил хватку — настолько, что на 40-й минуте нарвался на пенальти в свои ворота после фола Энди Робертсона на Тайлере Диблинге. Кувин Келлехер отразил 11-метровый Адама Армстронга, но тот сразу же сыграл на добивании — 1:1.



Во втором тайме игра у "красных" разладилась, они уже не имели явных моментов и противостояли поверившей в себя команде.



А на 56-й минуте "святые" и вовсе вышли вперед. Адам Армстронг неумного неловко принял мяч на подступах к штрафной, но затем сделал идеальную передачу в район 11-метровой отметки под удар Матеуша Фернандеша — 2:1.



"Ливерпуль" резко активизировался, и на 65-й минуте счет снова стал равным. Мохамед Салах ногой в касание переправил мяч в ворота мимо выдвинувшегося навстречу Маккарти после заброса верхом от Райана Гравенберха — 2:2.



Очко не устраивало гостей, поэтому они принялись искать победный гол. Хозяева же были согласны на ничью, поэтому полностью окопались в своей штрафной и принялись играть на отбой.



На 81-й минуте "Саутгемптон" все-таки дрогнул под давлением. Вышедший на замену Юкинари Сугавара нечаянно сыграл рукой в своей штрафной, и Салах четко исполнил пенальти — 2:3.



Остаток матча был отмечен лишь тем, что Салах едва не оформил хет-трик, пробив в основание штанги.



Возможно, многие ожидали другой игры от противостояния первой и последней команд Премьер-Лиги, однако "Саутгемптон" показал себя крайне неуступчивым соперником и вполне мог завершить этот матч с более приятным для себя результатом.



"Саутгемптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче