Аморим — о Маунте: "Я люблю этого парня"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим выступил с похвалой в адрес полузащитника Мейсона Маунта.
Маунт почти никак себя не проявил в "Юнайтед" после своего перехода из "Челси" за 60 миллионов фунтов летом 2023, и у болельщиков существовали опасения, что будущее Мейсона в клубе может оказаться под угрозой с приходом Аморима.
Однако в преддверии своего дебюта Аморим дал ясно понять, что рассчитывает на Маунта и хочет помочь 25-летнему англичанину вернуться в свою лучшую форму.
"Должен сказать вам, я люблю этого парня. Вы можете взглянуть в его глаза и увидеть, что обладает таким отчаянным желанием. И это самое важное для меня".
"Мне известно, что он страдал от травм, его не было на поле, но сейчас он пытается оставаться в форме, и мы надеемся, он сможет показать весь свой талант, который, к примеру, показывал в "Челси", — цитирует Аморима Daily Mirror.
24.11.2024 18:00
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Последние комментарии:
Слишком много Аморима на фапле. Перебор просто
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эх сейчас бы взять одну пресс конференцию и сделать из нее 10+ новостей на фупеляндии, ну что за гений этот михyйло:) Жопы рвутся только у умственно отсталых, зачем ты так с собратьями по уровню айсикью?:)
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никто и не сомневался
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