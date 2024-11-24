Аморим — о Маунте: "Я люблю этого парня"

Рубен Аморим и Мейсон Маунт Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим выступил с похвалой в адрес полузащитника Мейсона Маунта.

Маунт почти никак себя не проявил в "Юнайтед" после своего перехода из "Челси" за 60 миллионов фунтов летом 2023, и у болельщиков существовали опасения, что будущее Мейсона в клубе может оказаться под угрозой с приходом Аморима.

Однако в преддверии своего дебюта Аморим дал ясно понять, что рассчитывает на Маунта и хочет помочь 25-летнему англичанину вернуться в свою лучшую форму.

"Должен сказать вам, я люблю этого парня. Вы можете взглянуть в его глаза и увидеть, что обладает таким отчаянным желанием. И это самое важное для меня".

"Мне известно, что он страдал от травм, его не было на поле, но сейчас он пытается оставаться в форме, и мы надеемся, он сможет показать весь свой талант, который, к примеру, показывал в "Челси", — цитирует Аморима Daily Mirror.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, Маунт

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2024 18:00

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  1. takernotagiver 24.11.2024 19:03 # takernotagiver
    Слишком много Аморима на фапле. Перебор просто

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  2. novocaine 24.11.2024 18:26 # novocaine
    эх сейчас бы взять одну пресс конференцию и сделать из нее 10+ новостей на фупеляндии, ну что за гений этот михyйло:) Жопы рвутся только у умственно отсталых, зачем ты так с собратьями по уровню айсикью?:)

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  3. electric 24.11.2024 18:05 # electric
    никто и не сомневался

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