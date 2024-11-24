Аморим — о Маунте: "Я люблю этого парня"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим выступил с похвалой в адрес полузащитника Мейсона Маунта.

Маунт почти никак себя не проявил в "Юнайтед" после своего перехода из "Челси" за 60 миллионов фунтов летом 2023, и у болельщиков существовали опасения, что будущее Мейсона в клубе может оказаться под угрозой с приходом Аморима.



Однако в преддверии своего дебюта Аморим дал ясно понять, что рассчитывает на Маунта и хочет помочь 25-летнему англичанину вернуться в свою лучшую форму.



"Должен сказать вам, я люблю этого парня. Вы можете взглянуть в его глаза и увидеть, что обладает таким отчаянным желанием. И это самое важное для меня".



"Мне известно, что он страдал от травм, его не было на поле, но сейчас он пытается оставаться в форме, и мы надеемся, он сможет показать весь свой талант, который, к примеру, показывал в "Челси", — цитирует Аморима Daily Mirror.