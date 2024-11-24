Мойес может вернуться в "Эвертон"

Дэвид Мойес может вернуться на должность главного тренера "Эвертона", когда мерсисайдский клуб обретет нового владельца.

Мойес провел 11 успешных лет в "Эвертоне", прежде чем стать преемником сэра Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед" в 2013 году.



Получив в "Юнайтед" пятилетний контракт, Мойес не продержался там и одного сезона. С тех пор Дэвид успел поработать с "Реал Сосьедад", "Сандерлендом" и дважды с "Вест Хэмом".



Мойес все еще находится без работы с конца прошлого сезона, когда "Вест Хэм" передумал подписывать с Дэвидом новый контракт и пригласил на место 61-летнего шотландца Хулена Лопетеги.



Помочь Мойесу обрести новую работу может американский миллиардер Дэн Фридкин, который завершает приобретение "Эвертона" у Фархада Мошири.



Нынешний наставник "Эвертона" Шон Дайч выиграл лишь два из 12 матчей в новом сезоне Премьер-Лиге, поэтому Фридкин вынужден задумываться о смене главного тренера, и Daily Mirror утверждает, что Дэн помышляет о возвращении Мойеса.