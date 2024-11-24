Аморим: "Я не могу быть тем же парнем, что был Фергюсон"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим назвал единственную вещь, в которой он будет походить на своего легендарного предшественника сэра Алекса Фергюсона.

Последний раз "Юнайтед" выигрывал Премьер-Лигу еще при Фергюсоне в 2013 году. Однако Аморим, пытаясь повторить этот успех, не будет подражать великому шотландцу. Рубен лишь обещает быть таким же требовательным, как сэр Алекс.



"Нет, я пока не разговаривал с ним. У меня не было такой возможности. Сложно скопировать кого-либо, поэтому я должен быть собой".



"Это клуб, которому нужно побеждать, поэтому мы должны показать это своим игрокам. Но сейчас другие времена. Я не могу быть тем же парнем, что был сэр Алекс Фергюсон".



"Сейчас другие времена, и у меня должен быть другой подход — но я тоже могу быть требовательным, пускай и с другим подходом. На этом мой фокус", — цитирует Аморима Daily Mirror.