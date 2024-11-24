Аморим: "Я не могу быть тем же парнем, что был Фергюсон"

Рубен Аморим Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим назвал единственную вещь, в которой он будет походить на своего легендарного предшественника сэра Алекса Фергюсона.

Последний раз "Юнайтед" выигрывал Премьер-Лигу еще при Фергюсоне в 2013 году. Однако Аморим, пытаясь повторить этот успех, не будет подражать великому шотландцу. Рубен лишь обещает быть таким же требовательным, как сэр Алекс.

"Нет, я пока не разговаривал с ним. У меня не было такой возможности. Сложно скопировать кого-либо, поэтому я должен быть собой".

"Это клуб, которому нужно побеждать, поэтому мы должны показать это своим игрокам. Но сейчас другие времена. Я не могу быть тем же парнем, что был сэр Алекс Фергюсон".

"Сейчас другие времена, и у меня должен быть другой подход — но я тоже могу быть требовательным, пускай и с другим подходом. На этом мой фокус", — цитирует Аморима Daily Mirror.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, тренеры, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2024 16:00

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 24.11.2024 16:45 # bangladesh
    уже стелит себе цыганенок. фанам мю не позавидуешь, столько тренеров пытается вытянуть эту парашу в прайм, но увы никак. все таки саф соло тащил

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  2. hunter022 24.11.2024 16:42 # hunter022
    Напьёшься будеш похож,Рубик.

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  3. redwhitegun 24.11.2024 16:24 # redwhitegun
    За столько лет на фупле, я еще ни разу не видел столько постов про одного человека за такой промежуток времени)

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