"Юнайтед" проявил интерес к Нуну Мендешу

"Манчестер Юнайтед" проявил интерес к левому защитнику французского ПСЖ Нуну Мендешу.

Ожидается, что с приходом Рубена Аморима "Юнайтед" будет ориентироваться на приглашение игроков, которые подходят для излюбленной схемы нового главного тренера "красных дьяволов" 3-4-3.



Мендеш не просто знаком с этой схемой, но и даже играл у Аморима в "Спортинге", у которого ПСЖ выкупил Нуну летом 2022 за 31.5 млн. фунтов после сезона аренды.



Мендеш с большим успехом выступает за ПСЖ, выиграв три титула Лиги 1 подряд. 22-летний португалец полюбился французским болельщикам своими подключениями в атаку.



Помимо Мендеша, сообщает Daily Mail, "Юнайтед" также следит за Альфонсо Дэвисом, чей контракт с "Баварией" истекает в конце сезона.