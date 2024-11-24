Невилл: "Сити" в упадке"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что нынешний "Манчестер Сити" находится в упадке.
Накануне "Сити" разгромно уступил "Тоттенхэму" дома со счетом 0:4, оформив свое пятое поражение подряд с учетом всех соревнований.
Результат субботнего матча Премьер-Лиги на "Этихад" только укрепил веру Невилла в то, что команда Хосепа Гвардиолы сдает позиции.
"Мы уже видели, что "Сити" иногда проигрывает матчи здесь, но мы редко видели, когда их переигрывают в каждом отношении. Именно это мы наблюдали".
"Им столь многого не хватает. Я видел такое только в первом сезоне Пепа. Я еще не видел, чтобы они были так плохи, как в последние недели".
"Пеп надеялся, что международный перерыв будет переломным моментом. Но теперь мое мнение лишь укрепилось, что эта команда "Сити" находится в упадке в данный момент времени".
"Если подумать об их достижениях, это кажется безумием. Но сейчас против них легко играть, и команды испытывают воодушевление, играя против них. Из уязвимости налицо для каждого", — цитирует Невилла Sky Sports.
24.11.2024 14:00
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быть гениальным журналистом и аналитиком = замечать те мелочи, которые никто не видит в упор. как великий гари нэвил
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хуй он эксперт
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В матче против Арсенала это уже было видно, что Сити можно было обыгрывать даже с Родри, но тогда Сити спасло удаление Троссара
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Гари нэилл ужасный тренер и как аналитик полный далбаеб
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