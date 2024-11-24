Невилл: "Сити" в упадке"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что нынешний "Манчестер Сити" находится в упадке.

Накануне "Сити" разгромно уступил "Тоттенхэму" дома со счетом 0:4, оформив свое пятое поражение подряд с учетом всех соревнований.



Результат субботнего матча Премьер-Лиги на "Этихад" только укрепил веру Невилла в то, что команда Хосепа Гвардиолы сдает позиции.



"Мы уже видели, что "Сити" иногда проигрывает матчи здесь, но мы редко видели, когда их переигрывают в каждом отношении. Именно это мы наблюдали".



"Им столь многого не хватает. Я видел такое только в первом сезоне Пепа. Я еще не видел, чтобы они были так плохи, как в последние недели".



"Пеп надеялся, что международный перерыв будет переломным моментом. Но теперь мое мнение лишь укрепилось, что эта команда "Сити" находится в упадке в данный момент времени".



"Если подумать об их достижениях, это кажется безумием. Но сейчас против них легко играть, и команды испытывают воодушевление, играя против них. Из уязвимости налицо для каждого", — цитирует Невилла Sky Sports.