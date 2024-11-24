Невилл: "Сити" в упадке"

Гари Невилл Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что нынешний "Манчестер Сити" находится в упадке.

Накануне "Сити" разгромно уступил "Тоттенхэму" дома со счетом 0:4, оформив свое пятое поражение подряд с учетом всех соревнований.

Результат субботнего матча Премьер-Лиги на "Этихад" только укрепил веру Невилла в то, что команда Хосепа Гвардиолы сдает позиции.

"Мы уже видели, что "Сити" иногда проигрывает матчи здесь, но мы редко видели, когда их переигрывают в каждом отношении. Именно это мы наблюдали".

"Им столь многого не хватает. Я видел такое только в первом сезоне Пепа. Я еще не видел, чтобы они были так плохи, как в последние недели".

"Пеп надеялся, что международный перерыв будет переломным моментом. Но теперь мое мнение лишь укрепилось, что эта команда "Сити" находится в упадке в данный момент времени".

"Если подумать об их достижениях, это кажется безумием. Но сейчас против них легко играть, и команды испытывают воодушевление, играя против них. Из уязвимости налицо для каждого", — цитирует Невилла Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2024 14:00

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Последние комментарии:




  1. ar7em 24.11.2024 15:04 # ar7em
    быть гениальным журналистом и аналитиком = замечать те мелочи, которые никто не видит в упор. как великий гари нэвил

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  2. quickelf 24.11.2024 14:52 # quickelf
    хуй он эксперт

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  3. takernotagiver 24.11.2024 14:11 # takernotagiver
    В матче против Арсенала это уже было видно, что Сити можно было обыгрывать даже с Родри, но тогда Сити спасло удаление Троссара

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  4. bembo 24.11.2024 14:11 # bembo
    Гари нэилл ужасный тренер и как аналитик полный далбаеб

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