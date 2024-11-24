Слот предупредил насчет класса "Саутгемптона"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот считает, что у "Саутгемптона" больше мастерства, чем у большинства команд Эредивизии.

В воскресенье "Ливерпулю" предстоит совершить выезд к занимающему последнее место в Премьер-Лиге "Саутгемптону", однако Слот чувствует, что "святым" по силам шокировать его команду.



Слот проводит параллели с Эредивизией, где он тренировал АЗ и "Фейеноорд", и зачастую там разница в классе команд оказывалась слишком большой, чтобы тренер мог повлиять на результат.



"Наибольшая разница в том, что 18 остальных тренеров в Эредивизии обладают планом на матч, стилем игры и всякого рода отличными идеями, но иногда ты противостоишь таким большим командам, что никакой великолепный план не сработает, потому что разница в классе так велика".



"Саутгемптон" и им подобные команды обладают игроками, которые могут играть за топ-клубы. Если у вас будет хороший план на матч и хороший игровой стиль, это может реально сработать против нас, "Манчестер Сити" или "Арсенала". В результате для них это работает лучше, чем для тренеров 16, 17, 18 команд Эредивизии", — цитирует Слота The Guardian.

