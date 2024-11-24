Гвардиола признал, что "Сити" может покинуть чемпионскую гонку, если проиграет "Ливерпулю"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его команда может покинуть чемпионскую гонку Премьер-Лиги, если в следующий уикенд проиграет "Ливерпулю".
Проиграв "Тоттенхэму" со счетом 0:4 накануне, "Сити" дал "Ливерпулю" возможность уйти в отрыв на восемь очков. Для этого "красным" нужно увезти победу от "Саутгемптона".
А уже в следующий уикенд "Сити" отправится к "Ливерпулю", и Гвардиола чувствует, что его команда не может позволить себе проиграть на "Энфилде".
"Будет ли титул упущен, если мы окажемся в 11 очках позади "Ливерпуля"? Да. В плане борьбы с "Ливерпулем", да".
"За восемь лет мы никогда не оказывались в такого рода ситуации. Теперь нам нужно пережить это и сломить это, выиграв следующие матчи, особенно ближайший. Сейчас мы видим вещи одним образом, но через несколько недель, возможно, это будет выглядеть по-другому", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
24.11.2024 12:00
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