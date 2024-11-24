Джордан рассказал, как собрал тачку с монетами для выплаты штрафа FA

Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан рассказал, как он решил выплатить наложенный на него штраф FA монетами в 1 фунт.

Ранее в своей карьере Джордан, когда ему было 32 года, стал самым молодым владельцем и президентом клуба Премьер-Лиги.



В 2005 году FA оштрафовала Джордана на 10,000 фунтов за комментарии в газете, но попытка Саймона поиздеваться над Ассоциацией провалилась.



"Когда FA оштрафовала меня на 10,000 фунтов, я пообещал привезти эту сумму на тачке монетами в фунт".



"Затем они заморозили штраф, и я остался с монетами в фунт на 10,000. Я не знал, что с этим делать", — сообщил Джордан в эфире talkSPORT.