Джордан рассказал, как собрал тачку с монетами для выплаты штрафа FA
Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан рассказал, как он решил выплатить наложенный на него штраф FA монетами в 1 фунт.
Ранее в своей карьере Джордан, когда ему было 32 года, стал самым молодым владельцем и президентом клуба Премьер-Лиги.
В 2005 году FA оштрафовала Джордана на 10,000 фунтов за комментарии в газете, но попытка Саймона поиздеваться над Ассоциацией провалилась.
"Когда FA оштрафовала меня на 10,000 фунтов, я пообещал привезти эту сумму на тачке монетами в фунт".
"Затем они заморозили штраф, и я остался с монетами в фунт на 10,000. Я не знал, что с этим делать", — сообщил Джордан в эфире talkSPORT.
24.11.2024 11:00
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