"Юнайтед" составил шорт-лист из трех левых вингбеков
"Манчестер Юнайтед" составил шорт-лист из трех левых вингбеков.
Новый главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим предпочитает играть по схеме 3-4-3 или ее вариациям, а на Люка Шоу или Тирелла Маласиа он положиться никак не может из-за бесконечных проблем обоих со здоровьем.
Поэтому, сообщает Daily Mirror, "Юнайтед" собирается пригласить игрока, на которого Аморим сможет рассчитывать каждую неделю и который является специалистом по игре на левом фланге по схеме Рубена.
В данный момент шорт-лист "Юнайтед" среди левых вингбеков включает в себя Альфонсо Дэвиса из "Баварии", Альваро Фернандеса из "Бенфики" и Милоша Керкеза из "Борнмута".
Дэвис может стать свободным агентом в конце сезона, однако на него претендуют некоторые другие топ-клубы Европы, а Керкеза также хотят "Ливерпуль" и "Челси". В то же время "Юнайтед" принадлежит опция обратного выкупа Фернандеса за 16.7 млн. фунтов.
24.11.2024 10:00
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