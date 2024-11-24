"Манчестер Юнайтед" составил шорт-лист из трех левых вингбеков.

Новый главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим предпочитает играть по схеме 3-4-3 или ее вариациям, а на Люка Шоу или Тирелла Маласиа он положиться никак не может из-за бесконечных проблем обоих со здоровьем.



Поэтому, сообщает Daily Mirror, "Юнайтед" собирается пригласить игрока, на которого Аморим сможет рассчитывать каждую неделю и который является специалистом по игре на левом фланге по схеме Рубена.



В данный момент шорт-лист "Юнайтед" среди левых вингбеков включает в себя Альфонсо Дэвиса из "Баварии", Альваро Фернандеса из "Бенфики" и Милоша Керкеза из "Борнмута".



Дэвис может стать свободным агентом в конце сезона, однако на него претендуют некоторые другие топ-клубы Европы, а Керкеза также хотят "Ливерпуль" и "Челси". В то же время "Юнайтед" принадлежит опция обратного выкупа Фернандеса за 16.7 млн. фунтов.