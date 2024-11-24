Аморим: "Я могу быть Улыбающимся"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим выбрал для себя прозвище.
В свое время Жозе Моуриньо, легендарный соотечественник Аморима, назвал себя "Особенным", когда впервые приехал в Премьер-Лигу.
Готовясь к своему дебюту, Аморим предложил прозвище для себя, но предупредил, что его доброе лицо может быстро измениться.
"Я могу быть Улыбающимся, потому что, когда мы в процессе работы, я буду другим человеком. Для веселья всегда есть место, но я могу быть беспощадным, когда нужно".
"Я могу быть самым милым парнем, что вы когда-либо увидите, но если кто-нибудь будет думать только о себе, я предстану другим человеком", — цитирует Аморима BBC.
24.11.2024 09:00
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