Аморим: "Я могу быть Улыбающимся"

Рубен Аморим Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим выбрал для себя прозвище.

В свое время Жозе Моуриньо, легендарный соотечественник Аморима, назвал себя "Особенным", когда впервые приехал в Премьер-Лигу.

Готовясь к своему дебюту, Аморим предложил прозвище для себя, но предупредил, что его доброе лицо может быстро измениться.

"Я могу быть Улыбающимся, потому что, когда мы в процессе работы, я буду другим человеком. Для веселья всегда есть место, но я могу быть беспощадным, когда нужно".

"Я могу быть самым милым парнем, что вы когда-либо увидите, но если кто-нибудь будет думать только о себе, я предстану другим человеком", — цитирует Аморима BBC.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2024 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1356

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hammersmith 24.11.2024 12:11 # hammersmith
    рыгайло, иди на хуй со своим аморимом

    (ответить)

  2. tigerpool 24.11.2024 10:03 # tigerpool
    Фапл превратился в фан-сайт цыганчика

    (ответить)

  3. hakid 24.11.2024 09:22 # hakid
    заебал

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: