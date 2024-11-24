Мэддисон: "Это был настоящий "Тоттенхэм"

Джеймс Мэддисон Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон заявил, что в победном матче против "Манчестер Сити" его команда предстала в своем истинном обличии.

В субботу "Тоттенхэм" одержал сенсационную победу на "Этихад" со счетом 0:4, и Мэддисон хочет, чтобы этот матч стал ориентиром в плане уровня игры для его команды.

"Это был настоящий "Тоттенхэм" сегодня. Тот, которым мы стремимся быть. У нас было немного всего. Мы высоко прессинговали, глубоко оборонялись, полагались на своего голкипера, играли в блок, забили на контратаке, были смелыми".

"Эти 90 минут — то, каким мы хотим видеть "Тоттенхэм", хотим видеть более стабильно. Это хороший ориентир, чтобы хорошо провести период около Рождества", — цитирует Мэддисона Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Мэддисон, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2024 07:00

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  1. tigerpool 24.11.2024 08:41 # tigerpool
    Они могут разгромить Виллу и сити, но проиграть Пэлесу и Ипсвичу. Не удивлюсь, если в следующем туре соснут дома Фулхэму.

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  2. xxa 24.11.2024 07:22 # xxa
    Истинный петушок!

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