Мэддисон: "Это был настоящий "Тоттенхэм"

Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон заявил, что в победном матче против "Манчестер Сити" его команда предстала в своем истинном обличии.

В субботу "Тоттенхэм" одержал сенсационную победу на "Этихад" со счетом 0:4, и Мэддисон хочет, чтобы этот матч стал ориентиром в плане уровня игры для его команды.



"Это был настоящий "Тоттенхэм" сегодня. Тот, которым мы стремимся быть. У нас было немного всего. Мы высоко прессинговали, глубоко оборонялись, полагались на своего голкипера, играли в блок, забили на контратаке, были смелыми".



"Эти 90 минут — то, каким мы хотим видеть "Тоттенхэм", хотим видеть более стабильно. Это хороший ориентир, чтобы хорошо провести период около Рождества", — цитирует Мэддисона Sky Sports.