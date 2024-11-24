12-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 24 октября, двумя поединками продолжится 12-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

САУТГЕМПТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Саутгемптон" может стать восьмой в истории командой, проигравшей 10 из 12 первых матчей в сезоне высшего английского дивизиона, причем семь предыдущих все вылетели. В рамках Премьер-Лиги "Ливерпуль" терял очки в каждом из четырех последних выездов к победителю финала плей-офф Чемпионшипа предыдущего сезона. "Святые" одержали лишь одну победу в 14 последних встречах с "красными" в Премьер-Лиге — 0:1 на "Энфилде" в январе 2021 (3 ничьи, 10 поражений).



В этот международный перерыв "Саутгемптон" потерял с травмами Аарона Рамсдейла и Яна Беднарека дополнительно к уже отсутствующим Гэвину Базуну, Уиллу Смоллбоуну и Россу Стюарту. Флинн Даунс и Райан Фрэйзер должны вернуться в строй.



Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд пока не возобновил тренировки после травмы задней поверхности бедра. Виргил Ван Дейк в порядке, несмотря на досрочное возвращение из сборной Голландии. Алиссон, Федерико Кьеза и Диогу Жота по-прежнему недоступны.



ИПСВИЧ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ипсвич" — единственная в Премьер-Лиге команда, которая еще не побеждала дома в этом сезоне (3 ничьи, 2 поражения). "Манчестер Юнайтед" выиграл только два из 13 последних выездных матчей во всех соревнованиях (6 ничьих, 5 поражений). "Красные дьяволы" одержали четыре победы в пяти последних встречах с "трактористами" в высшем дивизионе, пропустив лишь один гол.



Полузащитник "Ипсвича" Калвин Филлипс завершил отбывать свою дисквалификацию, но столкнулся с проблемами со здоровьем. Джефф Херст проведет некоторое время вне игры с повреждением колена. Джейкоб Гривз и Джек Тэйлор могут вернуться в строй. Уэс Бернс и Натан Бродхэд тренировались, несмотря на болячки.



"Юнайтед" предстоит оценить состояние ряда игроков, включая Лисандро Мартинеса и новичка Лени Йоро. Люк Шоу уже вовсю тренируется, но его форма вызывает вопросы.