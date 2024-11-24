Гвардиола: "Иногда нужно пережить эти ситуации"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, заявил, что не собирается бежать от проблем, с которыми столкнулась его команда.

В субботу "Сити" потерпел домашнее поражение 0:4 от "Тоттенхэма", проиграв свой пятый матч подряд во всех соревнованиях.



Однако успехи предыдущих лет говорят Гвардиоле о том, что его команда не должна менять свою подход. Хосеп призывает подопечных не паниковать и сохранять сплоченность.



"В данный момент мы уязвимы, мы не можем обороняться должным образом. Мы начали хорошо, у нас возникли сложности с тем, чтобы забить, а затем мы пропустили. Это осложнило ситуацию".



"Может быть, не как тренер, но как игрок я проходил через это, мы проиграли три моих первых матча в "Барселоне". Единственный шанс уцелеть — оставаться верным себе. Мы давали результат в последние восемь лет, и было бы ошибкой менять свой подход".



"В жизни и спорте не бывает сказок, и иногда тебе нужно пережить эти ситуации. Нужно смириться с этим. Вы не можете винить друг друга, нужно оставаться сплоченными и продолжать делать то, что мы делали".



"Бежать от проблем? Абсолютно нет. Мы должны открыто им противостоять. Когда мы провалились и поднялись на ноги, наша реакция — это то, что определит нас".



"Я не знаю, что случится в этом сезоне, но я ни на секунду не перестану верить в этих игроков. В мире нет такой команде, которая могла бы успешной на протяжении восьми, девяти, 10 лет подряд".



"Конечно, не все в порядке, но мы постараемся проанализировать это, а в следующем матче посмотрим", — сообщил Гвардиола BBC.