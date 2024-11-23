Мареска заступился за Ндиди после фола на Палмере

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска неожиданно заступился за полузащитника "Лестера" Уилфрида Ндиди, грубо сыгравшего против Коула Палмера.

В субботу "Челси" отпраздновал победу 1:2 на "Кинг Пауэр", причем еще в первом тайме "Лестер" едва не остался вдесятером.



Ндиди получил только желтую карточку за то, что ударил Палмера сзади по пятке, хотя в эфире TNT Sports экс-игрок "Челси" Джо Коул выразил мнение, что Уилфрида следовало удалить.



После матча против своей бывшей команды Мареска высказался насчет этого инцидента и выразил уверенность, что Ндиди пытался играть в мяч.



"Я не думаю, что он делал Коула мишенью. Еще после матча против "Манчестер Юнайтед" я сказал, что от рефери требуется другое наказание, когда у игрока есть злой умысел. Я не говорю, что у Уилфа был злой умысел, потому что я люблю Уилфа".



"Это касается не только наших игроков. На мой взгляд, это общая вещь. Когда есть злой умысел, наказание должно быть другим".



"Заслуживал ли Ндиди красной карточки? Если честно, я так не думаю", — цитирует Мареску Daily Mirror.