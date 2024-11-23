Боссы "Манчестер Юнайтед" чувствуют, что их клуб, возможно, совершил ошибку, купив нападающего Джошуа Зиркзее минувшим летом.

Зиркзее забил лишь один гол в своих 17 матчах за "Юнайтед" после своего перехода из "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов.



Тот единственный раз Зиркзее отличился уже в своем дебюте в августе. Последние же три месяца месяца игра Джошуа навевает тоску.



По информации Manchester Evening News, боссы "Юнайтед" испытывают большие сомнения насчет 23-летнего голландца и уже планируют покупку забивного нападающего следующим летом.



Если верить итальянской прессе, то и сам Зиркзее не чувствует себя счастливым в "Юнайтед", помышляя о возвращении в Серию А в январе.