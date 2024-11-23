Боссы МЮ чувствуют, что, возможно, ошиблись с покупкой Зиркзее
Боссы "Манчестер Юнайтед" чувствуют, что их клуб, возможно, совершил ошибку, купив нападающего Джошуа Зиркзее минувшим летом.
Зиркзее забил лишь один гол в своих 17 матчах за "Юнайтед" после своего перехода из "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов.
Тот единственный раз Зиркзее отличился уже в своем дебюте в августе. Последние же три месяца месяца игра Джошуа навевает тоску.
По информации Manchester Evening News, боссы "Юнайтед" испытывают большие сомнения насчет 23-летнего голландца и уже планируют покупку забивного нападающего следующим летом.
Если верить итальянской прессе, то и сам Зиркзее не чувствует себя счастливым в "Юнайтед", помышляя о возвращении в Серию А в январе.
23.11.2024 19:00
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Аморим пусть хуйланда дрочит если из дьекариша слепил. У него все есть, а там и щегол ггшный растет.
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