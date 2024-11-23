Боссы МЮ чувствуют, что, возможно, ошиблись с покупкой Зиркзее

Джошуа Зиркзее Боссы "Манчестер Юнайтед" чувствуют, что их клуб, возможно, совершил ошибку, купив нападающего Джошуа Зиркзее минувшим летом.

Зиркзее забил лишь один гол в своих 17 матчах за "Юнайтед" после своего перехода из "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов.

Тот единственный раз Зиркзее отличился уже в своем дебюте в августе. Последние же три месяца месяца игра Джошуа навевает тоску.

По информации Manchester Evening News, боссы "Юнайтед" испытывают большие сомнения насчет 23-летнего голландца и уже планируют покупку забивного нападающего следующим летом.

Если верить итальянской прессе, то и сам Зиркзее не чувствует себя счастливым в "Юнайтед", помышляя о возвращении в Серию А в январе.


Метки Зиркзее, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2024 19:00

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  1. quavo 23.11.2024 19:12 # quavo
    Аморим пусть хуйланда дрочит если из дьекариша слепил. У него все есть, а там и щегол ггшный растет.

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