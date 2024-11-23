Энцо Фернандес вдохновил "Челси" на победу над "Лестером"

Энцо Фернандес Отдав результативную передачу и забив гол, Энцо Фернандес вдохновил "Челси" на победу 1:2 в гостях у "Лестера".

Залечив свою травму, Джейми Варди вернулся в стартовый состав "лис". Также с первых минут появились Калеб Околи, Кейси Макатир и Билаль Эль-Ханнус.

Наставник "синих" Энцо Мареска вернул в старт Бенуа Бадиашиле, Энцо Фернандеса и Жоау Фелиша.

В начале матча "Лестер" оказался прижат к своим воротам и лишен мяча. Вдобавок получил травму Харри Уинкс, будучи замененным на Оливера Скиппа.

"Челси" оказывал давление и уже на 15-й минуте открыл счет. Николас Джексон проявил напористость в борьбе с Ваутом Фасом, затем благодаря Фернандесу снова завладел мячом в штрафной и поразил ворота — 0:1.

Гости полностью доминировали над соперником, который ничем ответить не мог, кроме злоупотребления фолами.

На 32-й минуте Марк Кукурелья открылся на левом краю штрафной, откуда покатил в район 11-метровой отметки Нони Мадуэке, а тот в касание поразил ворота. Однако гол не был засчитан из-за офсайда у испанского защитника.

Хозяева молчали впереди до 38-й минуты, когда Макатир вошел в штрафную по правому краю, переложил мяч с ноги на ногу и пробил, слегка не попав в дальний угол ворот.

На 42-й минуте внезапно встрепенувшийся "Лестер" создал еще один момент, но у Уилфрида Ндиди не получился удар в касание из пределов штрафной площади.

"Лисы" так увлеклись атаками, что нарвались на контрвыпад, однако Мадуэке не попал в створ, пробивая по летящему мячу.

Второй тайм начался с того, что "Челси" упустил 100-процентный момент. Пытаясь сыграть на добивании после отраженного голкипером удара Джексона, Палмер и Мадуэке лишь помешали друг другу и не смогли отправить мяч в ворота с метра.

Поиски "синими" второго гола увенчались успехом только на 75-й минуте, когда Фернандес сыграл головой на добивании после отраженного голкипером удара Джексона — 0:2.

В остатке матча хозяева дважды претендовали на пенальти, и во втором случае рефери решился его назначить. Так на пятой компенсированной минуте Джордан Айю установил окончательный счет — 1:2.

Этот матч показал, что "Челси" по-прежнему не хватает стабильности, даже на протяжении одного тайма. "Синие" затянули со вторым голом, благодаря чему "Лестер" сохранял надежду отыграться.

"Лестер" — "Челси". Отчет о матче


Метки Лестер, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2024 17:30

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 23.11.2024 19:20 # takernotagiver
    Хахахахха

    23.11.2024 17:44 #
    sean-dyche18plus

    мажу очко вазелином. аВОНЬи уже надрачивает свой шланг.

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  2. sean-dyche18plus 23.11.2024 19:18 # sean-dyche18plus
    https://ibb.co/Cs7jk5y

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  3. takernotagiver 23.11.2024 19:18 # takernotagiver
    Пенсы напряглись. Ведь уже счет 2-0)

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  4. bembo 23.11.2024 19:18 # bembo
    Арсосал команда заднеприводных 6лядей

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  5. zaeba1l 23.11.2024 19:14 # zaeba1l
    Нормальный ход. Вперед аналониры!

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  6. takernotagiver 23.11.2024 19:13 # takernotagiver
    Парти, ебать положил

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  7. redwhitegun 23.11.2024 19:13 # redwhitegun
    Пушка страшная)

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  8. hachidlo 23.11.2024 19:12 # hachidlo
    Почему все казахи - неадекватны? (кроме эмпти офк, он же одмен)
    Пиздалеро, заебал, степан, недочурочка, шлюша, вот этот хуй гейганер выше. В чём причина? Хромосомы состоят из кумыса?

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  9. zaeba1l 23.11.2024 19:10 # zaeba1l
    Кто стреляет из орешника, получит на орехи. (с) Украинская народная пословица.

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  10. kellborn 23.11.2024 19:09 # kellborn
    Без хуйни, похоже Астер был прав в нашем споре. Челси внезапно реально стал "контендером" на титул.

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  11. takernotagiver 23.11.2024 19:08 # takernotagiver
    Хахахахах

    23.11.2024 17:44 #
    sean-dyche18plus

    мажьте очко вазелином

    (ответить)

  12. bembo 23.11.2024 19:07 # bembo
    Пора выпускать кракена на сперминге, ахахаа

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  13. bembo 23.11.2024 19:03 # bembo
    Заднеприводное зло должно 6ыть наказано
    Вперед форест!!

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  14. sean-dyche18plus 23.11.2024 18:53 # sean-dyche18plus
    6лядская плешивая скуфяра дает карточки лесникам за любое касание.ротета хорошо подготовил свою вонючую глотку к сегодняшнему матчу.

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  15. gameboy 23.11.2024 18:52 # gameboy
    Один из лучших таймов этого сезона в исполнении, приятно смотреть.

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  16. vinnipooh 23.11.2024 18:51 # vinnipooh
    два энцо в команде это страшная сила с хорошей победой ребята поздравляю

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  17. bembo 23.11.2024 18:51 # bembo
    Удачи лесникам во 2 тайме в борьбе с заднеприводным злом)))

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  18. sean-dyche18plus 23.11.2024 18:49 # sean-dyche18plus
    е6аная мразь тимбер со своими обосранными шортами даже не пытается скрыть.что у него случилось несварение желудка от слишком большого количества проглоченного семени криса вуда перед матчем.

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  19. ygyrbendar 23.11.2024 18:45 # ygyrbendar
    Че там по кризисси

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  20. sean-dyche18plus 23.11.2024 18:43 # sean-dyche18plus
    пукайо сука явно напрашивается на кирпич в свою гамункулообразную харю.впринципе шипы урода-прауза тоже сгодятся.

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