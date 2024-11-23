Энцо Фернандес вдохновил "Челси" на победу над "Лестером"
Отдав результативную передачу и забив гол, Энцо Фернандес вдохновил "Челси" на победу 1:2 в гостях у "Лестера".
Залечив свою травму, Джейми Варди вернулся в стартовый состав "лис". Также с первых минут появились Калеб Околи, Кейси Макатир и Билаль Эль-Ханнус.
Наставник "синих" Энцо Мареска вернул в старт Бенуа Бадиашиле, Энцо Фернандеса и Жоау Фелиша.
В начале матча "Лестер" оказался прижат к своим воротам и лишен мяча. Вдобавок получил травму Харри Уинкс, будучи замененным на Оливера Скиппа.
"Челси" оказывал давление и уже на 15-й минуте открыл счет. Николас Джексон проявил напористость в борьбе с Ваутом Фасом, затем благодаря Фернандесу снова завладел мячом в штрафной и поразил ворота — 0:1.
Гости полностью доминировали над соперником, который ничем ответить не мог, кроме злоупотребления фолами.
На 32-й минуте Марк Кукурелья открылся на левом краю штрафной, откуда покатил в район 11-метровой отметки Нони Мадуэке, а тот в касание поразил ворота. Однако гол не был засчитан из-за офсайда у испанского защитника.
Хозяева молчали впереди до 38-й минуты, когда Макатир вошел в штрафную по правому краю, переложил мяч с ноги на ногу и пробил, слегка не попав в дальний угол ворот.
На 42-й минуте внезапно встрепенувшийся "Лестер" создал еще один момент, но у Уилфрида Ндиди не получился удар в касание из пределов штрафной площади.
"Лисы" так увлеклись атаками, что нарвались на контрвыпад, однако Мадуэке не попал в створ, пробивая по летящему мячу.
Второй тайм начался с того, что "Челси" упустил 100-процентный момент. Пытаясь сыграть на добивании после отраженного голкипером удара Джексона, Палмер и Мадуэке лишь помешали друг другу и не смогли отправить мяч в ворота с метра.
Поиски "синими" второго гола увенчались успехом только на 75-й минуте, когда Фернандес сыграл головой на добивании после отраженного голкипером удара Джексона — 0:2.
В остатке матча хозяева дважды претендовали на пенальти, и во втором случае рефери решился его назначить. Так на пятой компенсированной минуте Джордан Айю установил окончательный счет — 1:2.
Этот матч показал, что "Челси" по-прежнему не хватает стабильности, даже на протяжении одного тайма. "Синие" затянули со вторым голом, благодаря чему "Лестер" сохранял надежду отыграться.
"Лестер" — "Челси". Отчет о матче
23.11.2024 17:30
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Последние комментарии:
Хахахахха
23.11.2024 17:44 #
sean-dyche18plus
мажу очко вазелином. аВОНЬи уже надрачивает свой шланг.
(ответить)
https://ibb.co/Cs7jk5y
(ответить)
Пенсы напряглись. Ведь уже счет 2-0)
(ответить)
Арсосал команда заднеприводных 6лядей
(ответить)
Нормальный ход. Вперед аналониры!
(ответить)
Парти, ебать положил
(ответить)
Пушка страшная)
(ответить)
Почему все казахи - неадекватны? (кроме эмпти офк, он же одмен)
Пиздалеро, заебал, степан, недочурочка, шлюша, вот этот хуй гейганер выше. В чём причина? Хромосомы состоят из кумыса?
(ответить)
Кто стреляет из орешника, получит на орехи. (с) Украинская народная пословица.
(ответить)
Без хуйни, похоже Астер был прав в нашем споре. Челси внезапно реально стал "контендером" на титул.
(ответить)
Хахахахах
23.11.2024 17:44 #
sean-dyche18plus
мажьте очко вазелином
(ответить)
Пора выпускать кракена на сперминге, ахахаа
(ответить)
Заднеприводное зло должно 6ыть наказано
Вперед форест!!
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6лядская плешивая скуфяра дает карточки лесникам за любое касание.ротета хорошо подготовил свою вонючую глотку к сегодняшнему матчу.
(ответить)
Один из лучших таймов этого сезона в исполнении, приятно смотреть.
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два энцо в команде это страшная сила с хорошей победой ребята поздравляю
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Удачи лесникам во 2 тайме в борьбе с заднеприводным злом)))
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е6аная мразь тимбер со своими обосранными шортами даже не пытается скрыть.что у него случилось несварение желудка от слишком большого количества проглоченного семени криса вуда перед матчем.
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Че там по кризисси
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пукайо сука явно напрашивается на кирпич в свою гамункулообразную харю.впринципе шипы урода-прауза тоже сгодятся.
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