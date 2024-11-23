Энцо Фернандес вдохновил "Челси" на победу над "Лестером"

Отдав результативную передачу и забив гол, Энцо Фернандес вдохновил "Челси" на победу 1:2 в гостях у "Лестера".

Залечив свою травму, Джейми Варди вернулся в стартовый состав "лис". Также с первых минут появились Калеб Околи, Кейси Макатир и Билаль Эль-Ханнус.



Наставник "синих" Энцо Мареска вернул в старт Бенуа Бадиашиле, Энцо Фернандеса и Жоау Фелиша.



В начале матча "Лестер" оказался прижат к своим воротам и лишен мяча. Вдобавок получил травму Харри Уинкс, будучи замененным на Оливера Скиппа.



"Челси" оказывал давление и уже на 15-й минуте открыл счет. Николас Джексон проявил напористость в борьбе с Ваутом Фасом, затем благодаря Фернандесу снова завладел мячом в штрафной и поразил ворота — 0:1.



Гости полностью доминировали над соперником, который ничем ответить не мог, кроме злоупотребления фолами.



На 32-й минуте Марк Кукурелья открылся на левом краю штрафной, откуда покатил в район 11-метровой отметки Нони Мадуэке, а тот в касание поразил ворота. Однако гол не был засчитан из-за офсайда у испанского защитника.



Хозяева молчали впереди до 38-й минуты, когда Макатир вошел в штрафную по правому краю, переложил мяч с ноги на ногу и пробил, слегка не попав в дальний угол ворот.



На 42-й минуте внезапно встрепенувшийся "Лестер" создал еще один момент, но у Уилфрида Ндиди не получился удар в касание из пределов штрафной площади.



"Лисы" так увлеклись атаками, что нарвались на контрвыпад, однако Мадуэке не попал в створ, пробивая по летящему мячу.



Второй тайм начался с того, что "Челси" упустил 100-процентный момент. Пытаясь сыграть на добивании после отраженного голкипером удара Джексона, Палмер и Мадуэке лишь помешали друг другу и не смогли отправить мяч в ворота с метра.



Поиски "синими" второго гола увенчались успехом только на 75-й минуте, когда Фернандес сыграл головой на добивании после отраженного голкипером удара Джексона — 0:2.



В остатке матча хозяева дважды претендовали на пенальти, и во втором случае рефери решился его назначить. Так на пятой компенсированной минуте Джордан Айю установил окончательный счет — 1:2.



Этот матч показал, что "Челси" по-прежнему не хватает стабильности, даже на протяжении одного тайма. "Синие" затянули со вторым голом, благодаря чему "Лестер" сохранял надежду отыграться.



"Лестер" — "Челси". Отчет о матче