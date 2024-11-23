Мареска: "Варди — лучший английский нападающий своего поколения"

Джейми Варди Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что считает Джейми Варди из "Лестера" лучшим английским нападающим своего поколения.

В прошлом сезоне Варди помог "Лестеру" под руководством Марески выиграть титул Чемпионшипа и вернуться в Премьер-Лигу.

В свои 37 лет Варди остается ключевым игроком "Лестера", и Мареска ставит Джейми даже выше, чем Харри Кейна или Уэйна Руни.

"Варди великолепен, и люди не осознают, насколько он хорош".

"Знаю, Англии весьма повезло с нападающими вроде Кейна, Руни и многими другими, но если вы спросите меня, он — лучший".

"Он может делать много вещей вроде рывков за спину защитников или завершающего удара, но лучшая вещь для меня — это то, что он обладает открытым разумом".

"В прошлом году мы изменили его манеру игры, он стал больше опускаться назад, связывая игру. Он по-прежнему хочет учиться. И он по-прежнему забивает голы, а это сложнее всего отыскать".

"Он может пропустить неделю, не тренируясь, затем сыграть в субботу или воскресенье, и именно он забьет гол", — цитирует Мареску BBC.


Метки Варди, Лестер, Мареска, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2024 17:00

Количество просмотров Просмотров: 126



Поиск: