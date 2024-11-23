Мареска: "Варди — лучший английский нападающий своего поколения"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что считает Джейми Варди из "Лестера" лучшим английским нападающим своего поколения.

В прошлом сезоне Варди помог "Лестеру" под руководством Марески выиграть титул Чемпионшипа и вернуться в Премьер-Лигу.



В свои 37 лет Варди остается ключевым игроком "Лестера", и Мареска ставит Джейми даже выше, чем Харри Кейна или Уэйна Руни.



"Варди великолепен, и люди не осознают, насколько он хорош".



"Знаю, Англии весьма повезло с нападающими вроде Кейна, Руни и многими другими, но если вы спросите меня, он — лучший".



"Он может делать много вещей вроде рывков за спину защитников или завершающего удара, но лучшая вещь для меня — это то, что он обладает открытым разумом".



"В прошлом году мы изменили его манеру игры, он стал больше опускаться назад, связывая игру. Он по-прежнему хочет учиться. И он по-прежнему забивает голы, а это сложнее всего отыскать".



"Он может пропустить неделю, не тренируясь, затем сыграть в субботу или воскресенье, и именно он забьет гол", — цитирует Мареску BBC.