Аморим объяснил, что "Юнайтед" должен улучшить

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его новая команда недостаточно готова физически и должна упорнее трудиться.

Проведя всего несколько тренировок с "Юнайтед", Аморим обнаружил ряд вещей, которые нуждаются в улучшении.



По словам Аморима, речь идет о маленьких деталях, с которыми он собирается помочь своим игрокам.



"Мы должны улучшить физический аспект команды. Это нечто, что мы хотим улучшить".



"Думаю, мы слишком часто теряем мяч. Нам нужно удерживать мяч".



"Нам нужно лучше бежать назад. Думаю, это ясно для каждого. И мы должны быть очень хороши в деталях".



"Иногда мы надеемся изменить много вещей, больших вещей, но я думаю, дело в маленьких деталях. Мы здесь, чтобы улучшить маленькие детали, видение игры, понимание игры. На этом наш фокус".



"Могу сказать вам, что я могу оказать большую помощь этим игрокам в этих маленьких деталях", — цитирует Аморима The Sun.