"Ньюкасл" планирует совершить одно-два приобретения в январе

Джонатан Дэвид "Ньюкасл" планирует совершить одно-два приобретения в зимнее трансферное окно, уже определившись с целями.

"Ньюкасл" весьма неудачно провел летнее окно, не сумев заполучить свою цель номер один в лице защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

Команда Эдди Хау в целом не получила ощутимого усиления летом, и теперь "сороки" собираются это исправить в январе.

По информации i Sport, на радаре у "Ньюкасла" находятся атакующий полузащитник Райан Шерки, чей "Лион" испытывает большие финансовые проблемы, и нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид, чей контракт истекает в конце сезона.


Метки Дэвид, Лилль, Лион, Ньюкасл, Шерки

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2024 14:00

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