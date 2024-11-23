"Ньюкасл" планирует совершить одно-два приобретения в январе

"Ньюкасл" планирует совершить одно-два приобретения в зимнее трансферное окно, уже определившись с целями.

"Ньюкасл" весьма неудачно провел летнее окно, не сумев заполучить свою цель номер один в лице защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.



Команда Эдди Хау в целом не получила ощутимого усиления летом, и теперь "сороки" собираются это исправить в январе.



По информации i Sport, на радаре у "Ньюкасла" находятся атакующий полузащитник Райан Шерки, чей "Лион" испытывает большие финансовые проблемы, и нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид, чей контракт истекает в конце сезона.