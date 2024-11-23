Нкунку не чувствует себя счастливым в "Челси", но в январе не уйдет

Нападающий Кристофер Нкунку не чувствует себя счастливым в "Челси", но едва ли покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно.

Несмотря на все обещания главного тренера "Челси" Энцо Марески, Нкунку по-прежнему крайне ограничен в игровом времени в рамках Премьер-Лиги, где в этом сезоне ему лишь однажды удалось попасть в стартовый состав.



Нкунку уже давно сватают в другие клубы, но The Athletic может подтвердить, что "Челси" не получал запросов от ПСЖ, а "Манчестер Юнайтед", называемый одним из претендентов на Кристофера, не сможет покупать в январе, пока кого-нибудь не продаст.



Также Нкунку исключает свой переезд в Саудовскую Аравию, а вариант с арендой не рассматривают ни клуб, ни игрок.



Контракт Нкунку с "Челси" действителен еще более трех лет, поэтому с высокой вероятностью игрок сборной Франции останется на "Стэмфорд Бридж" до конца сезона, а уже затем примет решение насчет своего будущего.