Нкунку не чувствует себя счастливым в "Челси", но в январе не уйдет

Кристофер Нкунку Нападающий Кристофер Нкунку не чувствует себя счастливым в "Челси", но едва ли покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно.

Несмотря на все обещания главного тренера "Челси" Энцо Марески, Нкунку по-прежнему крайне ограничен в игровом времени в рамках Премьер-Лиги, где в этом сезоне ему лишь однажды удалось попасть в стартовый состав.

Нкунку уже давно сватают в другие клубы, но The Athletic может подтвердить, что "Челси" не получал запросов от ПСЖ, а "Манчестер Юнайтед", называемый одним из претендентов на Кристофера, не сможет покупать в январе, пока кого-нибудь не продаст.

Также Нкунку исключает свой переезд в Саудовскую Аравию, а вариант с арендой не рассматривают ни клуб, ни игрок.

Контракт Нкунку с "Челси" действителен еще более трех лет, поэтому с высокой вероятностью игрок сборной Франции останется на "Стэмфорд Бридж" до конца сезона, а уже затем примет решение насчет своего будущего.


Метки Нкунку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2024 13:00

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