"Челси" проявил интерес к Лиаму Делапу

"Челси" проявил интерес к нападающему "Ипсвича" Лиаму Делапу.

Как сообщает i Sport, "Челси" нацелился на Делапа после того, как не смог заполучить Виктора Осимхена минувшим летом и охладел к Александеру Исаку.



Делап сенсационным образом начал свою карьеру в "Ипсвиче" после перехода из "Манчестер Сити" за 20 миллионов фунтов, забив шесть голов в 11 матчах Премьер-Лиги за команду, которая одержала лишь одну победу в этом сезоне.



Своей игрой Делап привлек внимание и ряда других клубов, помимо "Челси". При этом "Сити" принадлежит опция обратного выкупа 21-летнего англичанина, а также "горожанам" положена доля с последующей перепродажи игрока "Ипсвичем".