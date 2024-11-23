Аморим: "Я — правильный парень для "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим убежден, что является "правильным парнем" для своего нового клуба.

После ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году в "Юнайтед" провалились многие именитые тренеры, однако это не отпугнуло Аморима. Рубен думает, что ему по плечу эта работа.



"Конечно, я не считаю, что это слишком сложная работа для меня, я правда так не думаю. Назовите меня наивным, но я правда верю, что я — правильный парень в правильный момент времени".



"Я могу ошибаться, но планета продолжит вращаться, солнце снова взойдет, так что я не переживаю насчет этого. Я искренне верю, что я — правильный парень для этой работы", — цитирует Аморима talkSPORT.