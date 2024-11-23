Аморим: "Я — правильный парень для "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим убежден, что является "правильным парнем" для своего нового клуба.
После ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году в "Юнайтед" провалились многие именитые тренеры, однако это не отпугнуло Аморима. Рубен думает, что ему по плечу эта работа.
"Конечно, я не считаю, что это слишком сложная работа для меня, я правда так не думаю. Назовите меня наивным, но я правда верю, что я — правильный парень в правильный момент времени".
"Я могу ошибаться, но планета продолжит вращаться, солнце снова взойдет, так что я не переживаю насчет этого. Я искренне верю, что я — правильный парень для этой работы", — цитирует Аморима talkSPORT.
23.11.2024 11:00
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Середняков должен тренировать середняк
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Зашейте рот уже этому цыгану.
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этот даун только появился, а уже всех заебал.
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