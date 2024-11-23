Аморим: "Я — правильный парень для "Юнайтед"

Рубен Аморим Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим убежден, что является "правильным парнем" для своего нового клуба.

После ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году в "Юнайтед" провалились многие именитые тренеры, однако это не отпугнуло Аморима. Рубен думает, что ему по плечу эта работа.

"Конечно, я не считаю, что это слишком сложная работа для меня, я правда так не думаю. Назовите меня наивным, но я правда верю, что я — правильный парень в правильный момент времени".

"Я могу ошибаться, но планета продолжит вращаться, солнце снова взойдет, так что я не переживаю насчет этого. Я искренне верю, что я — правильный парень для этой работы", — цитирует Аморима talkSPORT.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2024 11:00

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Последние комментарии:




  1. xxa 23.11.2024 12:18 # xxa
    Середняков должен тренировать середняк

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  2. lebedev-rma 23.11.2024 11:11 # lebedev-rma
    Зашейте рот уже этому цыгану.

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  3. hammersmith 23.11.2024 11:07 # hammersmith
    этот даун только появился, а уже всех заебал.

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