Мареска рассказал о своей связи с игроками "Лестера"

Рулевой "Челси" Энцо Мареска рассказал, какая связь у него была с игроками своего бывшего клуба "Лестера".

Мареска провел в "Лестере" всего один сезон, минувшим летом перебравшись в "Челси", однако в этом единственном сезоне на "Кинг Пауэр" Энцо успел завоевать титул Чемпионшипа.



Также у Марески сложились очень доверительные отношения с игроками "Лестера", что вылилось в шумную вечеринку в апреле, когда "лисы" повысились в классе.



"Лучший подарок, который я получил от прошлого сезона, случился, когда мы повысились в классе, и они приехали ко мне домой. Вся команда".



"Это показывает связь между игроками. Они могли отправиться на вечеринку в любое другое место, но все они приехали ко мне домой. То была великолепная связь, и я всегда буду благодарен им".



"Я был дома, празднуя со своим штабом и семьей, когда около двух часов утра явилась вся команда. Мы праздновали все вместе".



"Когда я был игроком и что-нибудь выигрывал, у меня никогда и мысли не возникало отправиться к тренеру домой. Это показывает связь", — цитирует Мареску The Independent.