Артета: "Соперники не были лучше в матчах, которые мы не выиграли"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что результаты его команды в последних матчах не соответствовали игре.

"Арсенал" заметно сбавил перед международным перерывом, набрав лишь два очка в четырех последних матчах Премьер-Лиги.



Однако Артета сильно не переживает по этому поводу, потому что "канониры" по-прежнему хорошо играют.



"Мы проанализировали все. Были ли соперники лучше нас в матчах, которые мы не выиграли? Четкий ответ — "нет".



"Должны ли мы были выиграть больше этих матчей? Ответ — "да". Мне нравится, что делает наша команда, но мы должны улучшить определенные вещи. Особенно оборонительные действия и игру в чужой штрафной", — цитирует Артету Sky Sports.