Аморим: "Я должен быть в сильном положении насчет трансферов"

Новый наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что ожидает получить большую власть в вопросе трансферов.

С недавних пор "Юнайтед" обладает Дэном Эшуортом в качестве спортивного директора и Джейсоном Уилкоксом в качестве технического директора, которые в основном и занимаются комплектацией состава.



Однако Аморим надеется активно участвовать в этом процессе, причем просто права вето Рубену мало.



"Я должен быть в сильном положении насчет трансферов, потому что я являюсь тренером и знаю, как играть. Эти решения являются совместными, но последнее слово должно быть за тренером — не только потому, что это твое право, но и потому, что это твоя ответственность. В конце концов от тебя требуют результаты".



"Вместе мы должны улучшить процесс комплектации состава. Я должен понять эту лигу. Когда мы притремся друг к другу, и каждый будет на одной волне, мы сможем покупать и продавать игроков".



"Это не так, что за мной будет последнее слово. На мне будет огромная ответственность в плане выбора игроков. Так должно быть. Я являюсь тренером, поэтому я и должен выбирать игроков", — цитирует Аморима talkSPORT.