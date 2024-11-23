"Юнайтед" обдумывает покупку Эдерсона в январе

"Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение опорного полузащитника итальянской "Аталанты" Эдерсона в январе.

Ранее на этой неделе появилась информация, что "Манчестер Сити" уже обратился к агентам Эдерсона, рассматривая того в качестве замены травмированному Родри.



По информации Sky Sport Germany, заполучить Эдерсона хочет и "Юнайтед", в идеале — уже в зимнее трансферное окно.



Утверждается, что боссы "Юнайтед" уже ведут внутренние переговоры насчет трансфера Эдерсона, очень высоко оценивая 25-летнего бразильца.



Сейчас Эдерсон проводит свой третий сезон за "Аталанту", а его контракт рассчитан до 2027 года.