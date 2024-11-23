"Юнайтед" обдумывает покупку Эдерсона в январе
"Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение опорного полузащитника итальянской "Аталанты" Эдерсона в январе.
Ранее на этой неделе появилась информация, что "Манчестер Сити" уже обратился к агентам Эдерсона, рассматривая того в качестве замены травмированному Родри.
По информации Sky Sport Germany, заполучить Эдерсона хочет и "Юнайтед", в идеале — уже в зимнее трансферное окно.
Утверждается, что боссы "Юнайтед" уже ведут внутренние переговоры насчет трансфера Эдерсона, очень высоко оценивая 25-летнего бразильца.
Сейчас Эдерсон проводит свой третий сезон за "Аталанту", а его контракт рассчитан до 2027 года.
23.11.2024 07:00
Просмотров: 154
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: