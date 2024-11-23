Аморим не винит Каземиро и Рэшфорда за поездку в США

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что не имеет претензий к своим игрокам Каземиро и Маркусу Рэшфорду из-за поездки в США в этот международный перерыв.

На днях легенда "Юнайтед" Гари Невилл жестко раскритиковал Каземиро и Рэшфорда и обвинил обоих в непрофессионализме.



Невилл был возмущен, что вместо того, чтобы пораньше приступить к работе с Аморимом на базе в Каррингтоне, обе звезды "Юнайтед" улетели развлекаться в Америку.



Однако Аморим считает претензии к Каземиро и Рэшфорду необоснованными, ведь это клуб разрешил игрокам провести свободное время, как захочется.



"Во-первых, у них было пять дней отдыха. Во-вторых, это клуб передал им информацию о пяти днях отдыха. Они — большие мальчики".



"Мы как клуб должны устанавливать стандарты и контролировать их соблюдение. Если я даю им пять или три дня отдыха, и они не могут никуда улететь, значит таково мое решение. Это мы как клуб будем решать".



"Будет ли при мне структура другой? Да, несомненно. Но мы не можем сваливать это на игроков. Им сказали, что у них есть пять дней отдыха, и они могут лететь куда-угодно. Потому что никто в клубе не запрещал им лететь".



"Поэтому они должны жить своей жизнью, потому что они — взрослые люди, и они должны принимать решения. Но мы как клуб должны изменить эти стандарты", — сообщил Аморим Sky Sports.