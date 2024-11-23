12-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 23 ноября, семью поединками стартует 12-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛЕСТЕР — ЧЕЛСИ 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Лестер" пропускал первым в девяти из 11 своих матчей в этом сезоне Премьер-Лиги — больше всех в дивизионе. "Челси" выиграл только один из своих семи последних поединков чемпионата, следовавших за международным перерывом (3 ничьи, 3 поражения). "Синие" одержали девять побед в 13 последних выездах к "лисам" во всех соревнованиях (2 ничьи, 2 поражения).



Вингер "Лестера" Абдул Фатаву уже не сыграет в этом сезоне из-за разрыва крестообразных связок колена. Джейми Варди возобновил тренировки, решив свои проблемы со спиной. Патсон Дака вернулся в строй после трех месяцев отсутствия с травмой лодыжки. Джордан Айю избежал серьезного повреждения в сборной Ганы.



Капитан "Челси" Рис Джеймс получил травму задней поверхности бедра на тренировке. Мало Гюсто, Коул Палмер и Джейдон Санчо снова в порядке, как и Леви Колуилл, Весле Фофана и Ромео Лавиа, которые не ездили в свои сборные.



ФУЛХЭМ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 18:00



"Фулхэм" имеет возможность впервые с января прошлого года оформить три победы подряд в Премьер-Лиге. "Вулверхэмптон" не выиграл ни одного из 11 последних выездных поединков в чемпионате (4 ничьи, 7 поражений). "Дачники" одержали лишь одну победу в восьми последних встречах с "волками" в рамках Премьер-Лиги (3 ничьи, 4 поражения).



Полузащитник "Фулхэма" Саша Лукич, который отсутствовал с начала октября из-за травмы плеча, окончательно выздоровел. Харрисон Рид нуждается в операции на колене и пропустит пять-шесть недель.



"Вулверхэмптон" устроит фитнес-тест для Сантьяго Буэно, который досрочно вернулся из сборной Уругвая с мышечным повреждением. Может сыграть Хван Хи Чхан, но Йерсон Москера, Энсо Гонсалес, Саша Калайджич и Бубакар Траоре остаются в лазарете.



ЭВЕРТОН — БРЕНТФОРД 18:00



Начав этот сезон Премьер-Лиги с четырех поражений подряд, затем "Эвертон" проиграл лишь один из семи матчей. "Брентфорд" — лучшая команда дивизиона дома (16 очков из 18 возможных), но на выезде — вторая худшая (5 поражений из 5 возможных). При Шоне Дайче "ириски" выиграли все три встречи с "пчелами" в Премьер-Лиге.



Защитник "Эвертона" Джаррард Брантуэйт, который не смог откликнуться на вызов в сборную Англии, решил свои проблемы с пахом. Поправился и Дуайт Макнил. Армандо Бройя и Юссеф Шермини возобновили тренировки, но играть еще не готовы. Шеймус Коулмен, Джеймс Гарнер и Тим Айрогбунам остаются в лазарете.



"Брентфорд" ожидает, что Итан Пиннок, Йоан Висса и Бриан Мбемо залечат свои болячки к субботе. Игорь Тиаго, перенесший операцию на колене в июле, должен попасть в заявку.



БОРНМУТ — БРАЙТОН 18:00



"Борнмут" находится в поисках своей четвертой подряд победы в высшем дивизионе, что стало бы клубным рекордом. 19 очков после 11 первых матчей — это лучший старт сезона для "Брайтона" в элите. "Чайки" проиграли четыре из пяти последних выездов к "вишенкам" в Премьер-Лиге (1 победа).



Полузащитник "Борнмута" Райан Кристи пропустит этот матч из-за перебора желтых карточек.



Капитан "Брайтона" Льюис Данк, пропустивший месяц с травмой икроножной мышцы, снова в строю. Джек Хиншелвуд под вопросом. Ферди Кадиоглу едва ли успеет поправиться вовремя.



АСТОН ВИЛЛА — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00



Впервые в своей тренерской карьере Унаи Эмери из "Астон Виллы" потерпел четыре поражения подряд с учетом всех соревнований (1,026 матчей). Семь очков после 11 первых матчей — это третий худший старт сезона в Премьер-Лиге для "Кристал Пэлас" после 2013/14 и 2017/18. "Вилланы" потерпели единственное поражение в 12 последних домашних встречах с "орлами" (7 побед, 4 ничьи).



Из своих сборных в расположение "Виллы" вернулись травмированными Эзри Конса и Амаду Онана. Джейкоб Рэмси и Бубакар Камара продолжают лечиться. Мэтти Кэш и Росс Баркли снова в строю.



"Пэлас" снова может рассчитывать на полузащитников Джефферсона Лерма, который залечил травму, и Уилла Хьюза, который отбыл дисквалификацию. Эберечи Эзе едва вернулся к тренировкам и в субботу не сыграет.



АРСЕНАЛ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" выиграл только два из семи последних матчей во всех соревнованиях. "Ноттингем Форест" не потерпел ни одного поражения в семи последних выездных поединках чемпионата. "Лесники" одержали лишь две победы в 14 встречах с "канонирами" в Премьер-Лие, обе — дома, в 1996 и 2023 годах.



Защитник "Арсенала" Бен Уайт пропустит несколько месяцев после операции на колене. Леандро Троссард должен быть в порядке, несмотря на полученное в сборной Бельгии повреждение. Деклану Райсу и Букайо Сака предстоит фитнес-тест. Рикардо Калафори снова доступен. Киран Тирни возобновил тренировки после пяти месяцев в лазарете.



В лазарете "Форест" остаются Данило и Ибраим Сангаре. Еще несколько игроков под вопросом.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ТОТТЕНХЭМ 20:30



"Манчестер Сити" потерпел четыре поражения подряд во всех соревнованиях, чего прежде еще не случалось в тренерской карьере Хосепа Гвардиолы. На данной стадии прошлого сезона Премьер-Лиги у "Тоттенхэма" было на 10 очков больше при одинаковом количестве забитых (23) и пропущенных (13). "Горожане" выиграли только три из 10 последних встреч со "шпорами" в чемпионате (2 ничьи, 5 поражений).



Полузащитник "Сити" Матео Ковачич вернулся с травмой из сборной Хорватии и теперь пропустит минимум три недели. Джон Стоунс и Мануэль Аканджи вернулись в строй, также могут быть доступны Жереми Доку, Фил Фоден и Джек Грилиш, но Натану Аке и Рубену Диашу нужно больше времени.



Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур приступает к семиматчевой дисквалификации за расистскую шутку. Кристиан Ромеро не успевает восстановиться к субботе.