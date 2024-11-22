Дисквалификация Флетчера сокращена до двух матчей

В результате апелляции дисквалификация члена тренерского штаба "Манчестер Юнайтед" Даррена Флетчера была сокращена до двух матчей.

Ранее в ноябре FA подвергла Флетчера дисквалификации на три матча и штрафу в 7,500 фунтов как наказание за оскорбление бригады арбитров в перерыве победного для "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" 19 октября (2:1).



Флетчер был крайне возмущен, что рефери Самуэль Барротт отправил защитника Маттейса Де Лигта за пределы поля останавливать кровотечение, и как раз в этот момент "Брентфорд" открыл счет.



40-летний шотландец посчитал свое наказание чересчур суровым и подал апелляцию, которая была удовлетворена, сообщает Daily Mail. Дисквалификация была сокращена до двух матчей, а штраф — до 6,000 фунтов.



Добавим, Флетчер сохранил свою работу в "Юнайтед" после увольнения Эрика Тен Хага и прихода Рубена Аморима на должность главного тренера.